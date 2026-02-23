Tres personas están desaparecidas: automóvil es arrastrado por caudal del río Tinguiririca en San Fernando

La noche de este domingo, la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins, en coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), informó sobre un accidente recreacional en la comuna de San Fernando donde un automóvil fue arrastrado por el río Tinguiririca.

De acuerdo a información técnica proporcionada por la Central de Comunicaciones de la Prefectura de Carabineros de Colchagua, el vehículo menor fue llevado por la corriente del mencionado río en el el sector reservatorio de la localidad de Termas del Flaco .

🔴 COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/6mAkOwuLEK — Delegación Presidencial Regional de O'Higgins (@DPROhiggins) February 23, 2026

Hasta al momento, el balance preliminar arroja tres personas desaparecidas y dos personas lesionadas, correspondiente a un adulto y un menor de edad, quienes permanecían en la zona a la espera de atención médica y evacuación.

Como detalló el comunicado entregado por las autoridades, ante el accidente se activaron de “forma inmediata los protocolos de emergencia, disponiendo el traslado al lugar de personal especializado del GOPE de Carabineros, efectivos del Retén Puente Negro, unidades de Cuerpo de Bomberos de San Fernando y dos ambulancias del SAMU”.

“A través del Centro Regional de Alerta Temprana, se mantiene una coordinación permanente con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para gestionar los recursos necesarios y monitorear el desarrollo de las labores de búsqueda”, señaló finalmente la Delegación.