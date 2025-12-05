Los delitos por los que formalizan a excarabinero y a extranjeros vinculados con la mafia china en Meiggs

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago inició la formalización de 18 de los 30 imputados en la causa de la mafia china. Uno de los detenidos se presentó vía on line por estar en Copiapó.

La audiencia inició pasado las 10.30 horas, con la llegada de los acusados hasta la sala D101, desde el recinto penitenciario Santiago 1.

Los imputados están identificados y son: Renhe Peng, Shugui Yang, Chao Liu, Shengke Teng, Zhicheng Du, Chen Wen, Xingzhozg Jiang, Huan Tao, Wenchuang Jin, Xingwang Cai, Hui Chen, Qiuru Zhang, Gabriela Rivera Melgar, Fang Chen, Jiawen Wen, Qian Chen, Guosheng Chen y Gonzalo Andrés Hernández Salinas (excarabinero).

La instancia comenzó con la acusación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en voz del fiscal Alfredo Cerri, quien relató los delitos por los que están imputados los 18 sujetos.

Para la mayoría de ellos, se les acusó de asociación ilícita, secuestro extorsivo, lavado de activos y tráfico de drogas. Mientras que al excarabinero, Gonzalo Hernández, se le imputa revelación de secreto, cohecho reiterado y asociación ilícita.

Cabe recordar que estos imputados fueron capturados en el marco de la operación “Muralla Oriental”, donde se allanaron 63 propiedades —entre domicilios y comercios— en comunas como Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Providencia.