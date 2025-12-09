VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Los días del Conservador de Puente Alto sin Yáber: se arma el primer sindicato y tribunal designa interino de 68 años

    Tras la suspensión, el oficio quedó en manos, como suplente, de Christian Kaltwasser, quien junto al primer oficial Nelson Vera son las personas de mayor confianza del abogado que será formalizado en la trama bielorrusa por lavado de activos.

    Juan Manuel Ojeda 
    Juan Manuel Ojeda
    Migueles trabajó en el conservador junto con Yáber.

    Cuando los trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto comenzaron a ver por la prensa la cantidad de dinero que manejaba Sergio Yáber, se indignaron. La razón, según fuentes que saben del oficio, apuntaba a que constataron que buena parte de los ingresos de la entidad se ocupaban para otros fines, pero no para el pago de sueldos.

    Según quienes saben de la dinámica interna del Conservador, Yáber era un jefe que hace varios meses -por no decir años- siempre se negaba a subir los sueldos. Y por eso la rabia de los funcionarios al ver los pagos que hacía Yáber a políticos o al exministro Antonio Ulloa revivió una pelea que siempre perdían.

    De hecho, las mismas fuentes cuentan que justo el día anterior a que fuera suspendido por la fiscal judicial Carla Troncoso, el abogado hizo en privado una nómina con una serie de trabajadores a los que les iba a subir el sueldo. El alza, comentan quienes supieron de esto, era menor y nadie supo quiénes integraban ese grupo hasta que llegó la liquidación de sueldos y vieron el beneficio reflejado en su remuneración.

    Si bien el caso de la trama bielorrusa golpeó la reputación de este oficio radicado en la comuna de Puente Alto, la caída de Yáber abrió una puerta que para los trabajadores del conservador siempre estuvo cerrada.

    Uno de los grandes logros de Yáber -y del cual alardeaba constantemente con sus cercanos- era que su Conservador no tenía un sindicato. Y uno de sus aliados para bloquear esa posibilidad fue Gonzalo Migueles, su amigo, y que trabajaba en el Conservador colaborando en funciones vinculadas a recursos humanos.

    De hecho, todos los intentos posteriores para armar un sindicato siempre fueron bloqueados por parte de Yáber y Migueles, ya sea con despidos o acuerdos para abandonar el oficio. Sin embargo, la caída y posterior suspensión de Yáber permitió que hace más de dos semanas se pudiera constituir el primer sindicato del Conservador. Hasta el momento, según fuentes que saben del asunto, hay 44 trabajadores afiliados.

    Las mismas fuentes comentan que las contrataciones políticas se quedaron al margen del sindicato. Hace varios años era la hija del senador Sergio Gahona (UDI), pero actualmente aún queda -atendiendo el mesón del Conservador- el exdiputado Francisco Eguiguren (RN). Ambos, de hecho, cuentan trabajadores de la instancia, recibían sueldos muy por encima del resto de la planta, incluso haciendo las mismas labores. Algo que podía incluso triplicar la remuneración de otros funcionarios.

    Pese a que Yáber nunca más fue visto en el Conservador, a varios funcionarios les llamó la atención que luego de su suspensión el oficio quedara en manos de Christian Kaltwasser. El abogado, quien quedó como suplente, junto al primer oficial Nelson Vera, es de los más cercanos a Yáber. “Kaltwasser es su mano derecha”, dice un trabajador en privado.

    El Conservador de Puente Alto tiene varias particularidades propias del oficio. Por ejemplo, solo se puede pagar por transferencia o en efectivo. Sus operaciones están instaladas en un inmueble que está a nombre de Consuelo Escobar, la señora de Yáber. Pero además la cuenta del Conservador es la misma que la del abogado imputado en la tramabielorrusa, es decir, no existe una cuenta propia del Conservador por donde entren los ingresos de la entidad.

    Por lo mismo el hecho de que Kaltwasser quedara al mando, para varios de los funcionarios fue una señal de que Yáber seguía con el control económico del oficio.

    Sin embargo, esta semana partió con novedades. El juez del 1° Juzgado Civil de Puente Alto, Cristián García, designó a un conservador interino y el seleccionado fue el conservador de Bienes Raíces de San Fernando, Jorge Osnovicoff. Se trata de un abogado que entró en la carrera notarial en el año 1990 y en su oficio de la región de O’Higgins se ha debido ausentar con varias licencias médicas producto de problemas de salud que lo aquejan a sus 68 años.

    Su interinato, según comunicó el magistrado García, durará hasta el 18 de febrero de 2026, justo semanas antes de que comiencen a regir las nuevas reglas de la reforma notarial y registral.

    La designación de Osnovicoff también generó ruido al interior de las filas del Conservador de Puente Alto debido a que lo consideran un abogado cercano de Yáber y existen sospechas de las presiones que hubo para su designación.

