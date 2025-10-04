Los Lagos: lluvias causan derrumbe en Puerto Montt que afecta a cinco viviendas

Tras el paso de las lluvias que dejaron 40 milímetros de agua caída en Puerto Montt, se reportaron cinco casas con daño estructural debido a un derrumbe que ocurrió en la madrugada del sábado.

Las autoridades realizaron la evacuación de 11 personas: nueve adultos y dos niños. Esto de manera preventiva, resguardándose en casa de familiares, mientras desde la Municipalidad de Puerto Montt inició gestiones con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para ayudar a los afectados.

El alcalde de la ciudad, Rodrigo Wainraihgt, informó que “estamos haciendo un levantamiento de información. Esto es un terreno Serviu, por lo tanto, nos pusimos también en contacto con la directora para ver subsidios de arriendo para las familias afectadas. También está el Sernageomin, que es el órgano competente, para evaluar técnicamente qué es lo que va a ocurrir o puede ocurrir en este sector”.

Esto debido al derrumbe que se registró en la zona que, de acuerdo con el relato de residentes, se produjo alrededor de las 01.00 horas de este sábado cuando la ladera colapsó sobre la parte posterior de las viviendas, afectando patios y dormitorios.

Actualmente, equipos de la Delegación Territorial Municipal, la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Seguridad Pública, Emergencias y Operaciones estuvieron permanentemente en terreno para apoyar a las personas afectadas.

“Lo primero es estar en terreno con Emergencias, con Seguridad, con Operaciones, con nuestro delegado, para hacer constatación de los hechos, un levantamiento de la información y empezar a ver cómo podemos encauzar la ayuda. Hay daño completo en algunas viviendas y hay otras en que el daño es más moderado, pero sin perjuicio eso lo que se está haciendo es levantar las fichas pertinentes y también haciendo un levantamiento social”, manifestó el alcalde.

Junto con ello, se está a la espera de la evaluación técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), para ver la estabilidad del terreno y viabilidad de que las casas puedan seguir siendo habitadas, los equipos de Emergencia, Operaciones, Dideco, Comunicaciones y Delegación Mirasol trabajan para apoyar a las personas afectadas.