Luis Cordero entrega sus primeros lineamientos tras ser nombrado ministro de Seguridad.

Tras ser designado como el primer ministro del recién creado Ministerio de Seguridad, Luis Cordero dijo que la agenda de seguridad es muy relevante para el país y que el esfuerzo de esta primera fase de la cartera “será instalar a la seguridad pública como una política permanente del Estado y no simplemente absorbida por la contingencia”.

En este sentido, destacó que “el gran desafío que Chile tiene hacia adelante, después de la abrumadora cantidad de leyes que se han dictado, es la gestión pública en materia de seguridad”.

Y agregó que para conseguir ese objetivo debe trabajarse conjuntamente no solo con las policías, sino que también con los municipios y el conjunto de servicios públicos que tienen incidencia en materia de seguridad, como Gendarmería y los reguladores financieros.

“En el éxito de las reformas institucionales, el 50 % está en las leyes que las aprueban y el (otro) 50 % está asociada a la implementación”, sentenció.

Cordero también destacó que este viernes a primera hora sostendrá su primera reunión ya con su nuevo cargo, con el Presidente Boric para analizar los desafíos de la cartera. Eso sí, oficialmente será investido como secretario de Estado el martes 1 de abril.

“Mañana voy a hablar en detalle en la reunión que tengo con él, respecto de este nuevo encargo que me ha formulado”, dijo.

Sobre los cuestionamientos del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien cuestionó sus atribuciones para asumir el cargo, Cordero contestó: “El desempeño mío está a la vista”.

Y agregó: “Yo he asumido dos cargos en condiciones que son públicamente conocidas. Las personas podrán tener la opinión que consideren. Yo tengo un mandato que me ha pedido el Presidente, hay un mandato legal, y el objetivo central es que las instituciones del Estado trabajan para el país y no para personas en particular”.

“Para mí este es un privilegio y cualquier ministro o ministra que está de estado está siempre sometido a una exigencia adicional”, concluyó.