Nacional

Macabro crimen en Coquimbo: hallan cuerpo descuartizado de adulto mayor al interior de una vivienda

El cuerpo habría sido descubierto por el hijo de la víctima de 75 años en una casa familiar. Detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena realizan peritajes para esclarecer el hecho.

Por 
Roberto Martínez
Brigada de Homicidios de la PDI (Imagen referencial)

Un violento crimen quedó al descubierto durante la madrugada de este domingo en la comuna de Coquimbo, luego del hallazgo del cuerpo de un hombre de 75 años, descuartizado al interior de una vivienda.

Según los primeros antecedentes, el hijo de la víctima habría sido quien realizó el hallazgo, tras ingresar al domicilio que pertenecía a un familiar, emplazada en el pasaje Libertad.

Del hecho se aviso a las autoridades, lo que motivó la concurrencia de personal especializado de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena.

El jefe de la referida unidad, subprefecto José Cáceres, señaló que “en este momento estamos trabajando con personal del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) a fin de establecer las causas y circunstancias en que se produjo el hecho”.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo presentaría heridas atribuibles al uso de un arma cortante.

Además, existiría una persona detenida que estaría vinculada con el crimen.

El Ministerio Público instruyó a los detectives realizar peritajes científico-técnicos en el sitio del suceso, con el objetivo de reconstruir la dinámica de los hechos y levantar evidencia que permita establecer la participación de los involucrados.

