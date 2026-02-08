Macabro hecho en cárcel de La Serena: Reo da muerte a compañero de celda y practica canibalismo con el cuerpo

Un macabro hecho se produjo este domingo en la cárcel de La Serena. En una celda del módulo 91 de ese penal un interno dio muerte a un compañero de habitación mediante un ataque con un arma cortopunzante en el cuello.

Pero el hecho no quedó ahí. Posteriormente, el atacante, de acuerdo con fuentes de este diario, procedió a practicar canibalismo con su víctima, comiendo parte de su cara .

La situación quedó al descubierto para los gendarmes una vez que se produjo el desencierro.

Gendarmería se refirió a lo acontecido mediante un comunicado. En ese texto, afirmaron que pusieron el hecho en conocimiento del Ministerio Público. “La Dirección Regional de Gendarmería en Coquimbo informa y lamenta el fallecimiento de una persona privada de libertad en el Complejo Penitenciario de La Serena”, dice el comunicado.

“El hecho fue detectado durante el procedimiento de desencierro, efectuado esta mañana, momento en que funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda, presentando lesiones atribuibles a la intervención de terceros. De forma inmediata, se dispuso el traslado del interno con el que compartía celda a un establecimiento de Máxima Seguridad , poniendo los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación correspondiente”, se añade.

Por último, afirmaron que se abrió un sumario administrativo “con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho, informando la lamentable situación a los familiares del fallecido”.

Otro hecho violento en una cárcel del norte

Lo ocurrido en La Serena se suma a otro hecho violento ocurrido el viernes en el Centro de Detención Preventiva de Vallenar.

Allí, dos funcionarios de Gendarmería del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la ciudad de Vallenar fueron tomados como rehenes por cinco internos en medio de un procedimiento de fumigación.

Los gendarmes habían concurrido al módulo 2 del CDP para realizar una fumigación de plagas. Fue en ese contexto que un reo comenzó a insultar a uno de los gendarmes y a negarse a salir al patio para que se realizara el procedimiento.

Aquello derivó en que ambos se enfrascaran en un enfrentamiento físico , pues el interno mostró resistencia al intentar ser conducido al patio por el custodio.

El segundo gendarme concurrió para ayudar a su colega, mientras que los otros cuatro internos bloquearon la puerta de entrada al módulo, dejando sin salida a ambos.

Un piquete de gendarmes concurrió al módulo y logró dispersar a los internos mediante el lanzamiento de una lacrimógena.