Nacional

Macrozona Sur: reportan ataque incendiario en la Ruta 5 Sur que obligó a suspender el tránsito en Ercilla

El hecho habría ocurrido a la altura del kilómetro 608, entre Collipulli y Victoria, en la Región de La Araucanía.

Por 
Roberto Martínez
Imagen referencial

Un nuevo episodio de violencia se registró la noche de este domingo en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, donde –preliminarmente- se habría reportado un ataque incendiario que habría obligado a suspender completamente el tránsito entre Collipulli, por el norte, y Victoria, por el sur.

De acuerdo con la información inicial, el hecho ocurrió cerca de las 23.00 horas, a la altura del kilómetro 608 de la carretera, a pocos kilómetros al sur de la localidad de Pidima.

En el lugar, una camioneta fue incendiada y quedó completamente destruida por las llamas. De igual modo, se habrían escuchado disparos en el área, lo que generó alarma entre los conductores que transitaban por la vía.

Según testigos, se escucharon ráfagas de tiros minutos antes de que el vehículo comenzara a arder. Posteriormente, personal de Bomberos acudió al sitio para controlar el fuego, mientras Carabineros procedió a interrumpir el tránsito de manera preventiva en ambos sentidos.

Extraoficialmente se habría reportado que una persona resultó herida por impacto de bala, siendo trasladada de urgencia al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Ercilla, donde se encuentra recibiendo atención médica. Hasta el momento, se desconoce su identidad y la gravedad de sus lesiones.

Cabe señalar que la Macrozona Sur se mantiene bajo Estado de Excepción Constitucional desde 2022, con patrullajes conjuntos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

