Nacional

Maniataron a los padres y a las hijas: familia sufre violento turbazo en San Bernardo

Una de las víctimas contó lo ocurrido y apuntó a que el robo se habría originado por "un dato".

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Foto: Referencial.

Un abrupto despertar tuvo la madrugada de este jueves una familia en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana, luego que un grupo de sujetos ingresara al domicilio a robar mientras dormían.

El hecho ocurrió en un condominio cerca de las 2.00 de la madrugada. Una de las víctimas, la hermana mayor del grupo familiar identificada como Camila (26), contó a la prensa que a esa hora todos en su hogar dormían.

La joven relató que no sintió a los delincuentes hasta que entraron a su habitación. “Entraron a mi pieza, intenté pegarle al tipo y me pega, me dejaron en el suelo”, contó.

Después de eso, la habrían llevado a la habitación de su hermana menor de 8 años, quien “estaba amarrada”.

La joven contó que los ladrones en todo momento preguntaron por “las joyas y la plata”. “En todo momento yo pensé que esto era un dato (…) nos han pasado hartas cosas, hace un tiempo me compré una camioneta, me la intentaron robar. Entonces esto fue un dato“, sostuvo.

Finalmente, señaló que, al bajar al primer piso de la vivienda vio que sus padres “también estaban amarrados. Les saco los amarres y salgo de mi casa y le grito a los vecinos que por favor llamen a la policía”, indicó.

La Policía de Investigaciones se encuentra haciendo las diligencias tendientes a esclarecer el hecho.

Maniataron a los padres y a las hijas: familia sufre violento turbazo en San Bernardo
Chile

Maniataron a los padres y a las hijas: familia sufre violento turbazo en San Bernardo

