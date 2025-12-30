SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    El grupo Ukamau llegó hasta el frontis del Ministerio de Vivienda para manifestar sus demandas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A las 7.46 de la mañana, Transporte Informa daba cuenta que el tránsito en la Alameda, en pleno centro de Santiago, debía ser desviado, puesto que un grupo de personas se encontraba ocupando la calzada a la altura de calle Serrano.

    Se trataba de una movilización del Movimiento Ukamau, que protestaban por los retrasos en los proyectos del barrio Maestranza.

    Según indicaron, las obras se habrían visto afectadas por las instalaciones eléctricas a cargo de Enel.

    Tras avanzar por la Alameda, el grupo llegó hasta el frontis del Ministerio de Vivienda, donde permanecieron con altavoces y pancartas.

    Más sobre:ViviendaUkamauMinvuMinisterio de ViviendaAlamedaProtesta

