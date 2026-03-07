María Corina Machado confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

(Foto de ARCHIVO) María Corina Machado REMITIDA / HANDOUT por CABILDO DE TENERIFE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 31/10/2025

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado confirmó que asistirá al cambio de mando en Chile entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, quien fue el que le remitió la invitación.

Desde la oficina de la Vocería Oficial de Venezuela informaron que estará en el país al menos entre el 11 y 12 de marzo.

Además, su visita contempla participar del lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, actividad a la que fue invitada por la familia del exmandatario.

Machado, ganadora del Nobel de la Paz, se suma a líderes latinoamericanos como el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entre otros mandatarios de América Latina y del mundo.

Machado, quien actualmente se encuentra fuera de Venezuela fue vista públicamente por última vez en Washington, Estados Unidos y según fuentes cercanas, este viernes mantuvo una segunda reunión privada con el mandatario estadounidense, Donald Trump.