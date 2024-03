Mario Aguilar valora reunión con Presidente Boric por deuda histórica con profesores, pero afirma que “hay compromisos incumplidos”

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, valoró haber sido recibido este viernes por el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, pero afirmó que “hay compromisos incumplidos” del gobierno en relación a la denominada deuda histórica y también respecto a otros compromisos adquiridos en materia educacional.

Las declaraciones del líder gremial se dan tras la cita con el Mandatario en el Palacio de La Moneda, la que comenzó cerca de las 17 horas, en un hito para el colegio de la orden, ya que por primera vez pudieron concretar una reunión con un mandatario para abordar esta temática, que es parte de los compromisos de campaña de la actual administración.

Luego de finalizar la reunión, Aguilar valoró el encuentro, que señaló venía pidiendo “hace semanas” y que se logró gracias a la gestión del ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

En ese sentido, Aguilar señaló que “es primera vez que para tratar el tema de la deuda histórica un Presidente reciba a la directiva del Colegio de Profesoras y Profesores. Nosotros a eso le damos un valor, porque creemos que es una señal política que tiene importancia, sin duda”. En ese sentido, recordó que el último encuentro entre la directiva y un jefe de Estado, se remonta a una reunión sostenida con el Presidente Ricardo Lagos.

“Nuestra preocupación central evidentemente es el tema de la deuda histórica. Hay compromisos incumplidos. El candidato Boric comprometió una solución reparatoria a la deuda histórica; el Presidente electo reafirmó que eso iba a cumplirse; el Presidente en ejercicio en dos oportunidades también señaló que iba a cumplirse el compromiso con esta deuda y cuando nosotros asumimos como directiva el 8 de enero, nos encontramos con el último compromiso incumplido, que era que en diciembre de 2023 se daría una solución reparativa a la deuda histórica”, precisó Aguilar.

Aguilar señaló que esos problemas fueron transmitidos el jefe de Estado, la que calificó como una “angustia” que padecen alrededor de 60 mil profesores “que esperan solución, que se mueren algunas de ellas y cada vez que muere un colega, es un dolor profundo porque son personas que se van sin justicia”.

“Son 43 años, se lo recordamos al Presidente, le recordamos sus compromisos, le recordamos que esto estaba pendiente y que había una expectativa de esta reunión muy grande”, afirmó.

Apunte en mano, Aguilar dijo “que en primer lugar el gobierno reafirma su compromiso de entregar una reparación a la deuda histórica, ha sido reafirmado por el propio Presidente (...), también se conversó que la solución que se entregue una vez que exista un proyecto de ley, será para el 100% de los afectados y esto si bien es cierto es algo que se había dicho en su momento, es importante reafirmarlo, porque siempre quedó y flota en el ambiente y que nosotros nunca hemos aceptado, de que la solución pueda ser solo para algunos, para casos urgentes o algo por el estilo. Nosotros fuimos muy claros en creer que debe ser para todos y el gobierno ha ratificado que cuando exista ese proyecto, será para el 100%, pudiendo comenzar por los casos más urgentes, pero que todos y cada uno de los docentes afectados, tendrán acceso a la solución reparatoria”.

Respecto a los plazos, el líder de los profesores señaló que desde el Ejecutivo se habló de “plazos razonables” para la presentación de un proyecto de ley, sin embargo, no se comprometieron fechas específicas.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que esos plazos razonables, son lo más pronto posible. Esto es urgente”, dijo Aguilar, y añadió que “nosotros vamos a seguir insistiendo” en las acciones de sensibilización a las comunidades, como también en acompañamiento a los profesores que los jueves protestan afuera del Palacio de Gobierno. Sobre el pago de la deuda, Aguilar sostuvo que debe ser un “monto razonable” debido a las dificultades económicas y pidió “un monto digno”.

“Aunque no nos dieron plazos, nosotros planteamos, exponemos, imploramos si se quiere, que el plazo tiene que ser el más pronto posible, porque nuestros colegas están muriendo esperando justicia”, aseguró Aguilar.

“Nosotros creemos que este gobierno efectivamente, respecto a la educación en general, no cumplió, no ha cumplido en su primera mitad con las expectativas que había. El Presidente, muchos ministros de su gabinete y muchos funcionarios del gobierno, se forjaron en sus liderazgos al alero de la lucha por la educación pública, al alero de la lucha por el derecho a la educación y por supuesto que nosotros teníamos expectativas más profundas respecto a lo que iba a pasar con educación”, criticó Aguilar al desempeño del ejecutivo en la materia.

Agregó que, desde la directiva del Colegio “nosotros creemos que esto ya debiera estar presentado (...) lamentablemente nosotros no ponemos los plazos, esto los pone el gobierno que tiene que enviar un proyecto de ley”.

Asimismo, se abordó las implicancias de la aprobación de un nuevo pacto fiscal para concretar el pago de la deuda. “Se aclaró que el cumplimiento de este compromiso no depende de un pacto fiscal, que no iría por esa vía de financiamiento y que por lo tanto, esa contingencia de la discusión de un pacto fiscal, no va a estar relacionado con el pago de la deuda histórica”, explicó.

En ese sentido, añadió que “cuando se usó ese argumento para nosotros resultó bastante molesto, y bastante desagradable, frustrante”, debido a que en período de campaña, no se señaló la necesidad de una nueva reforma tributaria para dar cumplimiento a la promesa.

“Nosotros valoramos la reunión, pero por supuesto que la conformidad nuestra va a estar cuando conozcamos un proyecto de ley, y ese proyecto ingrese al Congreso y haya un monto y haya un mecanismo específico de reparación para nuestros colegas. Ese será el momento en que recién nos vamos a sentir conformes con el pago de la deuda histórica”, manifestó.