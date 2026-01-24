Martín Arrau: “La reconstrucción en el sur será un test para nuestro gobierno”

El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau (Partido Republicano), partirá este fin de semana a las regiones afectadas por los incendios de la zona centro sur, Ñuble, Biobío y La Araucanía. La tragedia le pega no solamente porque es oriundo y vive en Ñuble, sino también porque como titular de esa cartera a partir del 11 de marzo tendrá a su cargo la reconstrucción junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

En su primera entrevista tras ser anunciado como miembro del gabinete, el futuro secretario de Estado aborda los desafíos del Gobierno tras la emergencia y refuerza que quien está a cargo de la crisis es la administración del Presidente Gabriel Boric.

Usted es de una de las zonas afectadas...

El balance es brutal. 21 muertos, 40 mil hectáreas quemadas, 2.359 viviendas destruídas. Hay cinco servicios sanitarios que no están operando todavía, siete escuelas. Es alarmante. Nos queda todavía febrero y marzo, una primavera muy lluviosa, donde hay mucho material vegetal y mucho combustible todavía. La autoridad está trabajando en ello, no nos corresponde a nosotros emitir juicios, pero sí un llamado a estar muy alerta

¿La reconstrucción será un test para el nuevo gobierno?

Sin duda. Nos vamos a encargar de la reconstrucción, no de la emergencia, que es el rol de este gobierno, pero también de la prevención. Este es un gobierno que se plantea de emergencia. El gabinete se configuró en torno a eso. Estamos preparados y tenemos planes, y vamos a aportar como Obras Públicas en lo que nos corresponde. Hay una segunda emergencia que es empleo y como Obras Públicas tenemos que reactivar una cantidad importante de proyectos que están paralizados. Ahora se suma esta otra emergencia y, por supuesto, que es un test. El presidente electo está encargado, Vivienda está muy activo, Educación con los recintos educacionales, Obras Públicas con el abastecimiento de agua potable, caminos, planes de prevención. Sin duda va a ser un primer test.

Martín Arrau, futuro ministro de Obras Públicas. Foto: Gustavo Pineda / La Tercera. Gustavo Pineda

Con el gobierno de Kast hay expectativas muy altas.

Así es. Hay muchas expectativas porque el dolor de la población es alto. Entonces tenemos que trabajar, no improvisar y es lo que estamos haciendo, prepararnos para no ver qué hacer el 11 de marzo, sino que entrar a ejecutar. Por eso el presidente electo ha encargado este plan de los 90 días, al cual ahora hay que incorporar medidas adicionales de reconstrucción más inmediata. Estamos muy conscientes que hoy día la ciudadanía es impaciente, que las expectativas son altas y que el peso de responsabilidad por la crisis es muy grande.

¿Qué medidas anunciarán?

Hay que ser muy responsables, o podemos cruzar límites. El manejo de la emergencia es de este gobierno. Nosotros estamos conectados con el levantamiento de emergencia. La infraestructura crítica dañada. Hoy hay 72 torres que están sin servicio, más de 3.000 casas sin energía. Yo mismo me reuní ayer con las empresas sanitarias para ver cómo está el abastecimiento de agua potable. Esperemos que a este gobierno le vaya bien en el manejo de la emergencia y que lo haga lo mejor posible. Pero, sin duda, no van a ser capaces de abordar todo este proceso que va a tomar muchísimo tiempo.

La primera vara de comparación es la reconstrucción de Valparaíso a cargo de Boric.

Nosotros esperamos que nos comparen con lo que el país necesita, la verdad es que compararnos con la reconstrucción que que fue bastante pobre, no es una vara de comparación adecuada. Tenemos que darle respuesta a esas personas. Lo que dijimos cuando entramos en política era que queríamos dejar de lado la indolencia a ese chileno que sufre, que el Estado tiene que dar respuesta oportuna. Eso no pasó en Valparaíso. Esperemos que sí pase y seamos capaces de dar respuesta, de no mostrar esa indolencia.

El futuro ministro de Vivienda, Poduje, también ha sido crítico de la reconstrucción en Valparaíso. ¿Qué se puede aprender de eso?

El ministro de Vivienda entra a la política a raíz del caso de Valparaíso, es un experto en esto. Y lo vemos muy activo estos días, con imágenes satelitales, haciendo los conteos, manteniendo el diagnóstico muy rápido. El levantamiento de información tiene que ser muy certero. Y debiera poder hacerse esa planificación. Además buscar la colaboración público-privada. Hay muchas ganas de los privados de aportar también. Y estamos esperanzados de que vamos a dar respuesta a esa expectativa.

¿Se comprometen con algún plazo o meta?

Hoy hay 18 incendios en combate y 27 están en aparente control. Es imposible prometer medidas y plazos si no sabemos la magnitud de esto. El gobierno hoy habla de 2.359 viviendas quemadas, nuestros conteos son un poco mayores. Esto va en aumento día a día. No sabemos la magnitud de esta catástrofe, no tenemos las cifras definitivas. Por eso hay que esperar que esto decante. Pero, sin duda, estamos convencidos de que el Estado puede reaccionar mucho mejor de lo que se hizo en la catástrofe anterior.

Ahora han tenido un tono conciliador con el gobierno de Boric, trabajando en conjunto.

Desde el día uno, el presidente electo ha empujado el respeto al Estado de derecho y el orden. Y parte de eso es respetar las instituciones. Hoy día hay un presidente en ejercicio y él es el responsable de enfrentar la emergencia, las crisis, el orden y la seguridad. Él es el responsable, no el presidente electo. El presidente electo, por supuesto, que cumple un rol hoy día. ¿Cuál es ese rol? Prestar apoyo si hay alguna crítica que hacer, hacerlo de buena manera y no entorpecer el manejo de la emergencia porque cuando es pobre termina con vidas. Y por eso somos muy cuidadosos de la institucionalidad.

Hubo críticas a La Moneda por la demora en el decreto durante los incendios.

Uno podrá tener su opinión, pero en este rol que estamos corresponde sumarnos y ponernos a disposición de este gobierno en lo que se pueda. Nosotros no tenemos un rol activo en la emergencia, pero no vamos a entrar a criticar cosas como esas, sino que estamos atentamente tomando nota de cada paso que hace este gobierno para mejorar.

Un total de 15 de 24 ministros son independientes. ¿Fue un error?

El error sería que este gabinete no se hubiera configurado para atender de la manera adecuada la emergencia. Si tú miras quiénes están ahí son las personas que tienen que estar para trabajar en seguridad, en reactivación económica. Hay que dar espacio a la política, por supuesto, si esto es política. Y hay que tener buena relación con los partidos y con el Congreso, por supuesto.

Algunos ministros ya están siendo criticados.

Me ha tocado dos veces participar en la instalación del gobierno. Y es normal que los partidos políticos, los parlamentarios y opinólogos emitan opiniones, pero es algo que en algunas semanas se va a olvidar cuando se vea que efectivamente estas personas que han asumido el gabinete van a hacer un trabajo apropiado.

Los republicanos quedaron fuera del comité político.

No estamos pendientes de eso. Estamos pendientes de la misión que tenemos.

¿Cuál será su prioridad en Obras Públicas?

Los focos, sin duda, tienen que estar en agilizar grandes proyectos de concesiones. Hoy hay un stock muy importante por sobre los US$ 10 millones, que están por materializar obras en concesiones que están adjudicadas, pero que no logran levantar vuelo por temas burocráticos. Espero los próximos días poder reunirme con la ministra. Les haremos saber algunos temas que nos preocupan, para tener un adecuado traspaso de información. En Obras Públicas tienes hoy 3.000 contratos vigentes, hay problemas por resolver en algún u otro contrato. Cosas bien específicas. Hay temas de licitaciones pendientes, de contratos, de traspaso de personal.

¿Temas de gasto fiscal?

Hay que reconocer que Obras Públicas es un ministerio que ha aumentado en la última década su capacidad de inyección de recursos, pero sin duda hoy el nivel de arrastre es un tema preocupante.

¿También tiene problemas de deudas con proveedores, similar al Minvu?

Así es. Nos hemos reunido con una cantidad importante de proveedores y hay preocupación por la incertidumbre de los estados de pago en el sentido que ha seguido perdiendo certeza poco a poco. Y eso afecta la planificación que cualquier empresa puede tener.b