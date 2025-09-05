SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Más de $ 1.000 millones en especies decomisadas: formalizan a 13 sujetos por contrabando de mil cajetillas de cigarrillos en Magallanes

Ocho de ellos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por asociación criminal, contrabando de cigarrillos, receptación aduanera y lavado de activos.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

En prisión preventiva quedaron esta tarde 8 personas imputados de formar parte de una banda criminal que operaba en la Patagonia y en cuyo poder fueron encontradas más de 100 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Esto, luego de que la Fiscalía de Magallanes formalizara, en una maratónica audiencia, a un total de 13 detenidos, por los delitos de asociación criminal, contrabando de cigarrillos, receptación aduanera y lavado de activos.

En el operativo que culminó con la detención de los imputados, se allanaron 17 domicilios, desde donde, además de los cigarrillos, se incautaron camiones, camionetas, automóviles, millones de pesos en efectivo y dinero extranjero, superando en total los mil millones de pesos en especies decomisadas.

Respecto de los 5 aprehendidos restantes, dos quedaron con arresto domiciliario total y otros tres con arresto nocturno y se otorgó un plazo de investigación de cinco meses.

El fiscal regional, Cristian Crisosto, señaló que “los imputados tenían una asociación criminal que se dedicaba a internar cigarrillos desde la República Argentina y los comercializaba en distintas partes del país”.

Agregó que “en virtud de este procedimiento se logró incautar más de 39 vehículos, además se han precautoriado 4 bienes inmuebles, y en general lo que se incautó asciende a una suma de más de mil millones de pesos. Es la ocasión en que más cigarrillos se ha incautado: estamos hablando de más de 108 mil cajas de cigarrillos”.

Más sobre:JudicialcontrabandocigarrillosMagallanesdetenidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030

Clínicas alertan por fuerte aumento en últimos dos meses de la deuda que el Estado mantiene con ellas: apuntan a Hacienda

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial

Caso Farmacias Populares: CDE ahora persigue civilmente a Jadue y lo demanda por más de tres mil millones de pesos

Reforma de Financiamiento de Educación Superior entra en pausa hasta octubre y no se votaría antes de elecciones

Renuncia director de Canal 13, Patricio Góngora, tras ser vinculado a supuesta “red de bots”

Lo más leído

1.
A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

4.
Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

5.
Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial
Chile

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial

Caso Farmacias Populares: CDE ahora persigue civilmente a Jadue y lo demanda por más de tres mil millones de pesos

Reforma de Financiamiento de Educación Superior entra en pausa hasta octubre y no se votaría antes de elecciones

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030
Negocios

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030

Clínicas alertan por fuerte aumento en últimos dos meses de la deuda que el Estado mantiene con ellas: apuntan a Hacienda

Comisión asesora propone recorte fiscal de US$2.000 millones: La mitad del ajuste es en gratuidad y licencias médicas

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Michael Clark anuncia apelación de la U a Conmebol por el duro castigo al público azul en la Sudamericana
El Deportivo

Michael Clark anuncia apelación de la U a Conmebol por el duro castigo al público azul en la Sudamericana

Una formación inédita: revisa el equipo con el que la Roja de Nicolás Córdova visita a Brasil en el Maracaná

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa de EE.UU. a Departamento de Guerra
Mundo

Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa de EE.UU. a Departamento de Guerra

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral