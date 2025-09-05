Más de $ 1.000 millones en especies decomisadas: formalizan a 13 sujetos por contrabando de mil cajetillas de cigarrillos en Magallanes

En prisión preventiva quedaron esta tarde 8 personas imputados de formar parte de una banda criminal que operaba en la Patagonia y en cuyo poder fueron encontradas más de 100 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Esto, luego de que la Fiscalía de Magallanes formalizara, en una maratónica audiencia, a un total de 13 detenidos, por los delitos de asociación criminal, contrabando de cigarrillos, receptación aduanera y lavado de activos.

En el operativo que culminó con la detención de los imputados, se allanaron 17 domicilios, desde donde, además de los cigarrillos, se incautaron camiones, camionetas, automóviles, millones de pesos en efectivo y dinero extranjero, superando en total los mil millones de pesos en especies decomisadas.

Respecto de los 5 aprehendidos restantes, dos quedaron con arresto domiciliario total y otros tres con arresto nocturno y se otorgó un plazo de investigación de cinco meses.

El fiscal regional, Cristian Crisosto, señaló que “los imputados tenían una asociación criminal que se dedicaba a internar cigarrillos desde la República Argentina y los comercializaba en distintas partes del país”.

Agregó que “en virtud de este procedimiento se logró incautar más de 39 vehículos, además se han precautoriado 4 bienes inmuebles, y en general lo que se incautó asciende a una suma de más de mil millones de pesos. Es la ocasión en que más cigarrillos se ha incautado: estamos hablando de más de 108 mil cajas de cigarrillos”.