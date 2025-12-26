SUSCRÍBETE POR $1100
    Más de 400 personas evacuadas y dos viviendas destruidas ha dejado incendio en Pichidegua

    Según el último reporte de Conaf, el siniestro ha afectado una superficie preliminar de 105 hectáreas.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Referencial. Diego Martin

    Más de 400 personas evacuadas y dos viviendas destruidas ha dejado un incendio forestal que se produce en la comuna de Pichidegua en la Región de O’Higgins.

    Durante la tarde del jueves la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna debido al incendio forestal.

    Según informaron desde Senapred, para este viernes 26 de diciembre se contempla que trabajen seis brigadas, un camión Aljibe, cuatro aeronaves, entre otros recursos, en el combate del incendio.

    De acuerdo al reporte de Conaf, son nueve los incendios forestales que se mantienen en combate a nivel nacional, dos de estos en la Región Metropolitana, dos en la Región de O’Higgins, uno en la Región del Maule, uno en el Biobío, dos en La Araucanía y uno en Los Ríos.

    De estos el de mayor tamaño es el que se produce en cerro Maule, que ha afectado una superficie preliminar de más de 1.100 hectáreas.

    Más sobre:ConafIncendiosPichidegua

    Portada del dia

