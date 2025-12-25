Declaran alerta roja en Pichidegua por incendio forestal y ordenan evacuación de sector Larmahue

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este jueves alerta roja para la comuna de Pichidegua, en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, debido a un incendio forestal que amenaza zonas habitadas.

Según la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio —denominado “Larmahue”— se encuentra en combate y ha afectado preliminarmente una superficie de 10 hectáreas.

A raíz de esto, Senapred determinó decretar la alerta roja comunal, la que se mantendrá vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

En paralelo, Senapred solicitó la evacuación preventiva del sector Larmahue, específicamente de la población 1 de Mayo, medida que fue informada a la comunidad a través de la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

“Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”, señaló el organismo".

En esa línea, en un reporte de las 16:36 horas, Senapred confirmó que 400 personas fueron evacuadas y que cuatro viviendas se encuentran en evaluación.

En el combate del incendio trabajan compañías de Bomberos de Peumo, Pichidegua y Marchigüe; cuatro brigadas de Conaf, un técnico, dos aviones cisterna, dos helicóptero, un UGRD municipal y un camión aljibe de Peumo.