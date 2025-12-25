SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Atacan carro de bomberos que estaba combatiendo incendio forestal en la comuna de Maule: carabineros investiga el caso

    Desconocidos habrían atacado la tarde del miércoles a voluntarios que trataban de apagar el siniestro de "cerro Maule", que ya en la jornada del jueves había consumido más de 1.100 hectáreas.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Maule, 24 de diciembre 2025 Personal de Bomberos trabaja en la alerta roja decretada para las comunas de Maule por incendios forestales cercanos a lugares habitados Jose Robles/ Aton Chile JOSE ROBLES/ ATON CHILE

    En el contexto del combate del incendio forestal “Cerro Maule”, que ha afectado a más de 1.100 hectáreas de terreno en la comuna de Maule, región homónima, durante la jornada del miércoles se registró un ataque en contra de funcionarios de bomberos que colaboraban en la emergencia.

    Según lo señalado por el diario El Centro, el ataque habría sido realizado por desconocidos en contra de un camión aljibe de la institución, el Z-5. Los sujetos habrían lanzado piedras y objetos de gran tamaño en contra de los voluntarios.

    Además de lo anterior, los individuos habrían subido al vehículo, cortado mangueras y provocado daños en la moto bomba. Por lo anterior, el camión debió ser retirado de la emergencia.

    El ataque habría sido denunciado a Carabineros, que estarían encabezando la investigación del caso y también habrían entregado apoyo a los voluntarios para poder retirar de forma segura el vehículo dañado.

    Fuimos atacados por un grupo de personas en un confuso incidente, producto de lo mismo nuestro material mayor quedo inutilizable para seguir trabajando en las emergencias el día de ayer y nuestros bomberos no resultaron heridos de gravedad”, detalló por otro lado en Instagram la cuenta asociada a los Bomberos de Maule.

    Este jueves, desde la Delegación Presidencial Regional del Maule confirmaron lo ocurrido aquella jornada. Además de condenar los hechos también señalaron que colaborarían con la investigación.

    Esto es inaceptable, lo que no podemos permitir es que los equipos de emergencia sean atacados, ellos están acá en un día festivo, han dejado sus familias de lado para poder estar combatiendo el incendio forestal y las personas lo que tienen que hacer es colaborar con estos equipos. Ninguna de las personas que está acá está desarrollando alguna tarea distinta al querer ayudarlos, al querer salvar su infraestructura y su vida”, señaló el delegado Humberto Aqueveque.

    Por otro lado, desde el Ministerio Público se solicitó la investigación de las causas detrás del siniestro iniciado durante la jornada del miércoles.

    “Apenas se tomó conocimiento se dispuso que equipos especiales de la Policía de Investigaciones de Chile se trasladaran a la zona, a fin de poder investigar causa y origen de este siniestro y de esta manera establecer si existen responsabilidades de terceras personas en el origen de este incendio que en este minuto está siendo combatido por bomberos y por los equipos de Conaf en la zona”, detalló el vocero de la Fiscalía del Maule, Jaime Troncoso.

