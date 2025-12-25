Conaf reporta cinco incendios en combate a nivel nacional y alerta roja por siniestro en Maule

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la alerta roja para la comuna de Maule, en la Región del Maule, debido a la magnitud del incendio forestal Cerro Maule, uno de los cinco siniestros que permanecen en combate a nivel nacional, según el último balance entregado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

De acuerdo con el reporte oficial, hasta las 10:00 horas se registran cinco incendios forestales activos en el país, siendo los más complejos los que afectan a las regiones de O’Higgins y del Maule.

En este último caso, el incendio Cerro Maule, en la comuna del mismo nombre, presenta una superficie preliminar afectada de 1.127 hectáreas, lo que motivó la activación de la alerta roja comunal.

Para enfrentar la emergencia en Maule, se mantiene un amplio despliegue de recursos, que incluye ocho brigadas y ocho técnicos de Conaf, cinco skidder, tres helicópteros, tres aviones cisterna, una ambulancia ACHS y un puesto de mando.

Conaf reporta cinco incendios en combate y Alerta Roja por siniestro en Maule CARLOS ACUNA/ATON CHILE

A ello se suma el trabajo de Bomberos de distintas comunas de la región, personal de Carabineros y el apoyo del Ejército en labores de contención y seguridad.

En paralelo, Conaf informó que en la Región de O’Higgins el incendio Central Rapel, en la comuna de Litueche, ha afectado preliminarmente 755 hectáreas, manteniéndose con Alerta Amarilla comunal.

En ese sector trabajan cinco brigadas, cuatro técnicos, tres camiones cisterna, dos skidder, un helicóptero y una ambulancia ACHS.

Respecto de la situación en Maule, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, señaló que el incendio Cerro Maule continúa en combate desde la tarde del martes, con condiciones especialmente complejas debido a la topografía del sector, las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento.

La autoridad indicó que el puesto de comando se encuentra instalado en la escuela de Numpay y que durante toda la noche se mantuvieron labores de control por parte de Bomberos y Conaf.

Aqueveque confirmó que el siniestro ha provocado daños en tres viviendas, además de algunas infraestructuras de bodegaje, aunque precisó que instalaciones críticas como la escuela, la posta y las antenas de telecomunicaciones no resultaron afectadas.

Asimismo, informó que se decretaron alertas SAE para evacuaciones preventivas en sectores como Don Humberto, Doña Ignacia, Maule Norte y la bajada del cerro Maule.

La autoridad advirtió que esta jornada es clave para el combate del fuego. “La proyección para hoy es que se tiene que combatir rápidamente, este es como el horario peak para combatir ”, señaló, explicando que a partir del mediodía aumentan la intensidad calórica y las ráfagas de viento, factores que podrían favorecer la propagación.

Referencial. Diego Martin

Finalmente, el delegado confirmó que la Fiscalía instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones para determinar el origen de los incendios.

“Más allá de las condiciones climáticas, el inicio del incendio siempre es por causa humana, ya sea negligencia o intencionalidad, y en ambos casos tiene que ser investigado”, sostuvo.

Conaf informó que la próxima actualización del balance nacional de incendios forestales se entregará cerca de las 12:00 horas, mientras continúan las labores de combate en las zonas afectadas.