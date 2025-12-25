Conaf ingresa denuncia por daño ambiental a la Fiscalía Regional de Los Ríos tras extracción de corteza al Coihue Abuelo

Una denuncia por presunto daño ambiental presentó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ante la Fiscalía Regional de Los Ríos tras conocerse a principios de diciembre que el Coihue Abuelo, un árbol con más de 600 años de antigüedad en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, había sido dañado.

Según explicó la Conaf, la denuncia busca que el Ministerio Público desarrolle diligencias investigativas que permitan esclarecer los hechos ocurridos en la reserva nacional que llevaron a la afectación del árbol.

“Durante el mes de diciembre se han tomado diversas acciones en relación a la situación acontecida en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, directamente con un árbol de especie coihue, longeva y que involucra extracción de corteza en su fuste. Primero indicar que se realizó la denuncia respectiva en la Fiscalía Regional y aportamos la información necesaria para que la denuncia siga su curso respectivo ”, detalló el director regional del organismo, Arnoldo Shibar.

El representante de la Conaf en Los Ríos también compartió algunas medidas que han tomado tras conocerse la situación: se restringió temporalmente el sendero que llevaba hacia el árbol, se está evaluando la ubicación de cámaras en el lugar y la colocación de letreros.

“Junto a esto, estamos reforzando los patrullajes de los guardaparques y prontamente lanzaremos una campaña de difusión en la región que nos permita establecer las responsabilidades de las personas que visitan nuestras unidades de áreas protegidas en la región de Los Ríos”, añadió Shibar.

Por otro lado, el patólogo Cristian Montalva, de la Universidad Austral de Chile, realizó una evaluación del ejemplar y confirmó la extracción de parte de su corteza, daño que estaría en una zona acotada.

“En esta inspección también se observó la copa, que está activa, con un buen follaje, sin un patrón de muerte regresiva atribuible a un estrés severo inmediato, en la herida no se aprecia de momento cuerpos fructíferos de hongos, no se observó micelio ni tampoco pudrición avanzada, aunque el mayor riesgo es que pudiera ingresar algún tipo de hongo que empezará a colonizar y descomponer”, detalló el especialista respecto a la condición del árbol.