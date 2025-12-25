SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendio en cité de Matucana deja dos viviendas afectadas

    El fuego se originó al interior de un cité y presentó alto riesgo de propagación hacia una bodega colindante, obligando a un amplio despliegue del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Incendio en cité de Matucana deja dos viviendas afectadas.

    Un incendio estructural registrado durante la mañana de este domingo afectó a un cité ubicado en el sector de Matucana, en la Región Metropolitana, dejando al menos dos viviendas dañadas por el fuego y otras dos con afectación producto del trabajo de Bomberos. La emergencia no dejó personas ni voluntarios lesionados.

    Así lo informó el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, quien explicó que el siniestro presentó un alto riesgo de propagación. “Nos enfrentamos a un incendio que se provocó en un cité con bastante peligro de propagación a una bodega colindante. Se trabajó en la propagación”, señaló.

    De acuerdo al oficial, una de las principales dificultades del operativo estuvo relacionada con las condiciones de acceso al lugar. “Es un cité que tiene acceso por calle Matucana, pero es bastante estrecho para el trabajo de Bomberos, por lo tanto también se trabajó por la calle aledaña”, indicó.

    Yévenes detalló que al momento de la llegada de las primeras unidades había una gran cantidad de personas en el interior del recinto, lo que complejizó las labores iniciales. “Nos complicó bastante el inicio del trabajo de Bomberos la cantidad de personas que son habitantes de este cité. A simple vista yo diría que son al menos unas cincuenta personas”, sostuvo.

    Incendio en cité de Matucana deja dos viviendas afectadas

    El comandante agregó que varios residentes intentaron rescatar sus pertenencias mientras se desarrollaba el combate del fuego. “Nos cruzamos con civiles que estaban sacando sus enseres, y lo estrecho del pasillo del cité complicó el trabajo inicial, lo que hizo que tardáramos un poco más en el control del incendio”, explicó.

    Respecto al origen del siniestro, Yévenes precisó que este será determinado posteriormente. “Al final del trabajo de Bomberos vamos a trabajar con nuestro departamento en la detección del origen y la causa del inicio del incendio”, afirmó.

    Al cierre del procedimiento, el incendio ya se encontraba contenido y las unidades realizaban labores de remoción y ventilación. Según Bomberos, el tránsito en el sector permanecería interrumpido por cerca de 45 minutos adicionales mientras finalizaban los trabajos.

    Incendio en cité de Matucana deja dos viviendas afectadas
