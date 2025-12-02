VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dañan al Coihue Abuelo: Conaf detecta extracción ilegal de corteza de árbol de 600 años en reserva de Los Ríos

    Guardaparques descubrieron un sacado en el tronco de más o menos 50 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) detectó la extracción ilegal de corteza en el Coihue Abuelo, un árbol de aproximadamente 600 años ubicado en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, en la Región de Los Ríos.

    El Coihue Abuelo, monitoreado hace años por investigadores de la Universidad Austral de Chile debido a su longevidad y valor ecológico, es uno de los principales atractivos de la reserva.

    El árbol sufrió daños en su tronco, situación que fue descubierta por funcionarios de Conaf durante un recorrido de inspección. Se trata de un daño reciente, que según advierten, puede tener efectos graves, por el posible ingreso de patógenos al espécimen.

    Cristián Álvarez, administrador de la unidad, señaló haber estado con los guardaparques buscando nidos de carpintero cuando se percataron de la situación.

    “El día sábado 29 de noviembre nos encontrábamos realizando un patrullaje en la reserva cuando las guardaparques van a revisar el Coihue Abuelo por la parte trasera, y encuentran un sacado de la corteza de más o menos 50 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho”, detalló.

    Por su parte, Arnoldo Shibar, director regional de Los Ríos de Conaf, calificó los hechos como graves e hizo hincapié en las sanciones que puede traer este tipo de delitos.

    “Hacemos un llamado a la ciudadanía a resguardar y proteger nuestros recursos naturales, sobre todo en nuestras unidades de áreas protegidas de la región”, manifestó la autoridad.

    Desde Conaf recuerdan que extraer corteza, dañar, mutilar o intervenir especies nativas dentro de áreas silvestres protegidas es una infracción grave, sancionada por la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

    La norma establece multas que van desde 5 hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada árbol afectado, además de la posibilidad de decomiso del material extraído. En casos de mayor gravedad o cuando existe daño significativo al ecosistema, los infractores pueden ser obligados a reforestar y quedan expuestos a acciones penales, especialmente cuando el daño es intencional.

    El estado actual del ejemplar afectado será evaluado para determinar eventuales medidas de protección adicionales.

    Más sobre:Los RíosConafCoihue Abuelo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile Vamos empieza a preparar nombres para un eventual gobierno de José Antonio Kast

    Alerta epidemiológica: Chile refuerza vigilancia tras aumento de casos de sarampión en Argentina por baja vacunación

    “Descarto contestarle a un vocero de la candidata Jara”: el mensaje de Kast a Gajardo por debate de Punta Peuco

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que regula y prohíbe los celulares en las salas de clases y se despacha a ley

    “Es una gran responsabilidad”: Verónica Encina es elegida coordinadora general del bloque de defensores públicos del Mercosur

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    3.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    4.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    5.
    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Alerta epidemiológica: Chile refuerza vigilancia tras aumento de casos de sarampión en Argentina por baja vacunación
    Chile

    Alerta epidemiológica: Chile refuerza vigilancia tras aumento de casos de sarampión en Argentina por baja vacunación

    “Descarto contestarle a un vocero de la candidata Jara”: el mensaje de Kast a Gajardo por debate de Punta Peuco

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer
    Negocios

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer

    “Conveniente y atractiva”: La opinión de Francisca Ponce y sus hermanos de cara a la fusión de las cascadas de SQM

    Tribunal declara la quiebra de Sartor AGF y su controlador presenta querella por estafa contra interventor

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas
    Tendencias

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Tomás Asta-Buruaga analiza su renovación en la UC: “Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”
    El Deportivo

    Tomás Asta-Buruaga analiza su renovación en la UC: “Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”

    Un poquito de humo: la controvertida conducta en la que pillaron a Gustavo Costas en los penales entre Racing y Tigre

    Con Ortiz apostando a su renovación: la combinación de resultados que necesita Colo Colo para meterse en la Copa Sudamericana

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”
    Cultura y entretención

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”

    Casanova celebrará los 21 años de su primer disco en Sala Master

    Julio Anderson, el médico y Jaiva “por accidente” que tocó en El Indio, el disco esencial que cumple 50 años

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”
    Mundo

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”

    Venezuela autoriza la reanudación de los vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos

    EE.UU. libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón