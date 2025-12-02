Dañan al Coihue Abuelo: Conaf detecta extracción ilegal de corteza de árbol de 600 años en reserva de Los Ríos

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) detectó la extracción ilegal de corteza en el Coihue Abuelo, un árbol de aproximadamente 600 años ubicado en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, en la Región de Los Ríos.

El Coihue Abuelo, monitoreado hace años por investigadores de la Universidad Austral de Chile debido a su longevidad y valor ecológico, es uno de los principales atractivos de la reserva.

El árbol sufrió daños en su tronco, situación que fue descubierta por funcionarios de Conaf durante un recorrido de inspección. Se trata de un daño reciente, que según advierten, puede tener efectos graves, por el posible ingreso de patógenos al espécimen.

Cristián Álvarez, administrador de la unidad, señaló haber estado con los guardaparques buscando nidos de carpintero cuando se percataron de la situación.

“El día sábado 29 de noviembre nos encontrábamos realizando un patrullaje en la reserva cuando las guardaparques van a revisar el Coihue Abuelo por la parte trasera, y encuentran un sacado de la corteza de más o menos 50 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho”, detalló.

Por su parte, Arnoldo Shibar, director regional de Los Ríos de Conaf, calificó los hechos como graves e hizo hincapié en las sanciones que puede traer este tipo de delitos.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a resguardar y proteger nuestros recursos naturales, sobre todo en nuestras unidades de áreas protegidas de la región”, manifestó la autoridad.

Desde Conaf recuerdan que extraer corteza, dañar, mutilar o intervenir especies nativas dentro de áreas silvestres protegidas es una infracción grave, sancionada por la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

La norma establece multas que van desde 5 hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada árbol afectado, además de la posibilidad de decomiso del material extraído. En casos de mayor gravedad o cuando existe daño significativo al ecosistema, los infractores pueden ser obligados a reforestar y quedan expuestos a acciones penales, especialmente cuando el daño es intencional.

El estado actual del ejemplar afectado será evaluado para determinar eventuales medidas de protección adicionales.