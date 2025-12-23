PDI realiza despliegue con 130 funcionarios en seis predios de Malloa por búsqueda de Luz Espinoza Galaz

La Policía de Investigaciones (PDI) dispuso este martes un despliegue de rastreo en seis predios de Malloa, en el marco de la búsqueda de Luz Eliana Espinoza Galaz.

Se instaló un puesto de mando en el Estadio de Malloa en el que se están coordinando las labores.

Los equipos especializados de la PDI están conformados por 130 funcionarios de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Se cuenta con apoyo de la Brigada de Adiestramiento Canino y Departamento de Operaciones Subacuáticas, además de personal del Ejército y Bomberos.

El paradero de la mujer de 55 años, madre de tres hijos, se mantiene como desconocido desde el pasado 31 de octubre.

Según declaró su familia, aparentemente, no existen indicios de que la mujer haya sufrido un asalto o haya sido agredida.