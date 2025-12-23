SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI realiza despliegue con 130 funcionarios en seis predios de Malloa por búsqueda de Luz Espinoza Galaz

    El rastro de la mujer de 55 años, madre de tres hijos, se perdió completamente el pasado 31 de octubre.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Luz Espinoza, desaparecida en Malloa.

    La Policía de Investigaciones (PDI) dispuso este martes un despliegue de rastreo en seis predios de Malloa, en el marco de la búsqueda de Luz Eliana Espinoza Galaz.

    Se instaló un puesto de mando en el Estadio de Malloa en el que se están coordinando las labores.

    Los equipos especializados de la PDI están conformados por 130 funcionarios de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.

    Se cuenta con apoyo de la Brigada de Adiestramiento Canino y Departamento de Operaciones Subacuáticas, además de personal del Ejército y Bomberos.

    El paradero de la mujer de 55 años, madre de tres hijos, se mantiene como desconocido desde el pasado 31 de octubre.

    Según declaró su familia, aparentemente, no existen indicios de que la mujer haya sufrido un asalto o haya sido agredida.

    Más sobre:Luz Espinoza GalazPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ley de amarre”: ¿Qué dice el protocolo de acuerdo entre el gobierno y el sector público?

    Fin de una era: Dinamarca entregará el próximo 30 de diciembre su última carta tras 400 años de servicio postal

    Cordero por idea de corredor humanitario: “Requiere de la concurrencia de todos los países asociados a ese potencial corredor”

    Qué regiones empujaron el crecimiento económico y cuáles frenaron la actividad en el tercer trimestre

    Jeannette Jara reaparece tras los comicios: “Hemos tenido una elección que hay que reflexionar con templanza y con calma”

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    “Ley de amarre”: ¿Qué dice el protocolo de acuerdo entre el gobierno y el sector público?
    Chile

    “Ley de amarre”: ¿Qué dice el protocolo de acuerdo entre el gobierno y el sector público?

    Cordero por idea de corredor humanitario: “Requiere de la concurrencia de todos los países asociados a ese potencial corredor”

    PDI realiza despliegue con 130 funcionarios en seis predios de Malloa por búsqueda de Luz Espinoza Galaz

    Qué regiones empujaron el crecimiento económico y cuáles frenaron la actividad en el tercer trimestre
    Negocios

    Qué regiones empujaron el crecimiento económico y cuáles frenaron la actividad en el tercer trimestre

    Ministro Boccardo sale al paso del “amarre” y afirma: “Los funcionarios de confianza política van a renunciar el 11 de marzo”

    Novo Nordisk se dispara en bolsa tras aprobación de su píldora para bajar de peso y se adelanta a Eli Lilly

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica
    Tendencias

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    Cómo será la nueva flota de acorazados “clase Trump” que anunció el presidente de EEUU

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes
    El Deportivo

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Tercero del torneo y con una esperada clasificación a copas: los números de Paqui Meneghini que despertaron el interés de la U

    “De las puertas de la inmortalidad a estar fuera en tres años”: la reacción internacional al retiro de Mito Pereira

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cómo la Edad Media y una cueva con animales vivos inventaron la tradición de los pesebres de Navidad
    Cultura y entretención

    Cómo la Edad Media y una cueva con animales vivos inventaron la tradición de los pesebres de Navidad

    Cuando el “Che” Guevara compartió un asado con el rey chileno del bolero Lucho Gatica

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    Fin de una era: Dinamarca entregará el próximo 30 de diciembre su última carta tras 400 años de servicio postal
    Mundo

    Fin de una era: Dinamarca entregará el próximo 30 de diciembre su última carta tras 400 años de servicio postal

    Argentina presenta oficialmente la candidatura de Rafael Grossi para secretario general de la ONU

    Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida