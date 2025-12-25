SUSCRÍBETE POR $1100
    Incendios forestales afectan más de 1.190 hectáreas en la Región del Maule

    Desde Senapred indicaron que la situación regional continúa siendo evaluada de manera permanente, en coordinación con Conaf, las delegaciones presidenciales y los organismos de emergencia, mientras se desarrollan labores de combate, control y resguardo de la población.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Incendios forestales afectan más de 1.190 hectáreas en la Región del Maule

    La Región del Maule se mantiene bajo monitoreo por incendios forestales que afectan a distintas comunas, con focos activos y otros ya controlados, lo que ha llevado al Servicio Nacional de Prevención ante Desastres (Senapred) a decretar alertas diferenciadas según la magnitud y evolución de cada emergencia.

    En la comuna de Maule, Senapred mantiene Alerta Roja debido al incendio forestal “Cerro Maule”, el cual permanece en combate y registra una superficie preliminar afectada de 1.127 hectáreas.

    El siniestro se encuentra cercano a sectores poblados, lo que ha motivado un amplio despliegue de recursos para evitar su propagación.

    Incendios forestales afectan más de 1.190 hectáreas en la Región del Maule JOSE ROBLES/ ATON CHILE

    En el lugar trabajan compañías del Cuerpo de Bomberos de Maule, Cumpeo, Molina, Cauquenes y Chanco, junto a cinco brigadas de Conaf Maule, 10 técnicos, tres helicópteros, seis aviones cisterna, un avión de coordinación, cuatro skidder, personal de Carabineros, una brigada BRIFE de Talca, funcionarios de Senapred, un puesto de mando y maquinaria pesada, además de refuerzos en tránsito desde distintas comunas.

    Según el reporte oficial, se registran dos viviendas siniestradas (segundas viviendas) y dos infraestructuras afectadas correspondientes a bodegas.

    En la misma comuna, el incendio “Chacarillas 2” se encuentra controlado, con una afectación de 35 hectáreas, trabajando en el lugar una brigada de Conaf y un camión aljibe.

    Incendios forestales afectan más de 1.190 hectáreas en la Región del Maule JOSE ROBLES/ ATON CHILE

    Paralelamente, en la comuna de Linares, Senapred mantiene Alerta Amarilla por el incendio forestal “Vara Gruesa”, el cual se encuentra controlado y presenta una superficie afectada de 34 hectáreas. En el sector opera una brigada de Conaf.

    Producto de este incendio, durante la emergencia se enviaron Alertas SAE de evacuación para los sectores Cancha Los Patos, San Juan, El Refugio y Camino Viejo a Panimávida, como medida preventiva.

    Desde Senapred indicaron que la situación regional continúa siendo evaluada de manera permanente, en coordinación con Conaf, las delegaciones presidenciales y los organismos de emergencia, mientras se desarrollan labores de combate, control y resguardo de la población.

    Incendios forestales afectan más de 1.190 hectáreas en la Región del Maule JOSE ROBLES/ ATON CHILE
