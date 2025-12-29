SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Más de 549 mil vehículos saldrían de la RM en Año Nuevo: mayor flujo se concentraría el miércoles

    Para aminorar los estragos que pueda ocasionar el aumento del flujo vehicular, se dispondrá de un Plan de Contingencia que considera el "Peaje a Luca" y la reducción del peaje para camiones.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Como cada año, se espera que una gran cantidad de vehículos salga de la Región Metropolitana (RM) en el marco de las celebraciones de Año Nuevo. En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad al volante, considerando el aumento del flujo vehicular.

    De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), durante estos días saldrían de la RM 549.077 automóviles, de ellos, 161 mil abandonarían la región el miércoles, concentrándose entre las 8.00 y 22.00 horas.

    En consecuencia, el MOP junto a las sociedades concesionarias de autopistas interurbanas y Carabineros, dispusieron un Plan de Contingencia para aminorar los estragos que podría ocasionar el aumento de automóviles en las autopistas.

    En detalle, se implementará el “Peaje a Luca” para autos y camionetas entre las 7.00 y las 13.00 horas del miércoles, en las rutas: 68 (Viña del Mar), 5 Norte y 5 Sur.

    También habrá una reducción del 50% en el peaje para camiones, entre las 00.00 y 7.00 de la mañana en las mismas rutas antes señaladas.

    Para el retorno del domingo 4 de enero se implementará la misma medida en los mismos horarios y autopistas.

    Al respecto, el ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Núñez, hizo un llamado a los conductores a planificar sus viajes y realizar sus “traslados con tiempo, para no tener que ver flujos tan altos a las 22.00 o 23.00 horas, como ha ocurrido en años anteriores”.

    “Junto esto, recordar la importancia de la conducción responsable, no consumir alcohol ni drogas, y reiterar que el principal fiscalizador es el propio conductor, o quienes lo acompañan en la conducción, como un copiloto o la familia”, sostuvo.

    En tanto, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, recordó que en los lugares donde se realizarán celebraciones masivas se presentarán cortes de tránsito. Tal es el caso de la Torre Entel, donde además de los cortes en las calles se extenderá el horario de Metro de la Línea 1 hasta la 1.30 AM, de San Pablo a Los Domínicos.

    Desde Carabineros aseguraron que aumentarán las fiscalizaciones no solo en autopistas, sino que también por caminos secundarios, donde también hay una alta siniestralidad. “Lo que va del año, lamentablemente tenemos 1.492 personas fallecidas; es decir, 63 más que a la misma fecha del año pasado”, recordó el prefecto de Tránsito de Carabineros, teniente coronel Carlos Cortés.

    Plan de Contingencia:

