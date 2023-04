“Masacre escolar”: PDI identifica a un alumno de 15 años que habría realizado amenaza a liceo de Santiago

Una amenaza de “masacre escolar” en un liceo de la comuna de Santiago movilizó a la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de Policía de Investigaciones.

La policía civil inició una indagatoria por el delito de amenazas simples que afectaría al liceo Santa María. La denuncia se realizó el 28 de marzo y la amenaza habría sido por redes sociales. En ese contexto la policía detectó una IP de un adolescente de 15 años, alumno de ese recinto educacional.

Los funcionarios acudieron hasta el domicilio ubicado y requisaron el teléfono desde el cual se habrían realizado las amenazas.

“Se efectuaron diligencias propias de esta brigada especializada, específicamente lo concerniente a la búsqueda de direcciones IP relativas al mensaje enviado, localizando un domicilio en la ciudad de Santiago y estableciendo en la participación de un sujeto menor, alumno del establecimiento, quien enviaba los mensajes desde su dispositivo móvil”, explicó la subinspectora Melissa Muñoz.

La subinspectora Muñoz señaló que este tipo de denuncias comenzó a surgir en la pandemia. A la fecha se registran 20 denuncias en ese sentido y tuvo como uno de los primeros casos un hecho ocurrido en Quinta Normal.

“Esto comenzó con lo ocurrido en un establecimiento educacional en Quinta Normal y se ha extendido a lo largo del país ya como un elemento común a la hora de realizar las amenazas en el contexto de masacre escolar”, señaló. El caso al que se refiere ocurrió en el Liceo Industrial Benjamín Franklin en marzo de marzo de 2022.

“Caso cero”

El caso ocurrido en el Benjamín Franklin para la PDI es el “caso cero”. Ese caso comenzó con un video subido por un alumno a YouTube el sábado 26 de marzo de 2022.

“Tomaremos venganza. Eliminaremos sala por sala, no importa quién. Somos muchos. No intenten salvarse, menos correr. Tus pies no se salvarán a un ametrallamiento. Seremos gentiles, no sentirán dolor. No tengan miedo: solo queremos divertirnos”, amenazaba una voz artificial en el video.

La voz, que se quejaba contra “los flaites” y el bullying, anunciaba una “masacre escolar” para el lunes 4 de abril. Las clases en ese liceo fueron suspendidas por algunos días y se instaló resguardo policial en el establecimiento.

En ese caso, la PDI también detectó al autor, que era un joven del mismo liceo, de 18 años. En la ocasión, el sujeto fue formalizado y quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional. También se le suspendió la matrícula en dicho recinto.

Por ese entonces también se registraron casos en Valdivia, Valparaíso, Casablanca y Quilpué.