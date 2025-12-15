SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Masiva concurrencia a las urnas”: Servel entrega resultados preliminares con el 99,97% de mesas escrutadas y destacan participación

    Sobre el envío fuera de plazo de mensaje por parte de Lipigas en apoyo a Kast, indicaron que recibieron múltiples denuncias y que la investigación está en curso. Eventualmente podrían haber sanciones que van entre las 20 y las 200 UTM.

    Daniela Silva 
    Daniela Silva
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Esta jornada, la presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, entregó el último boletín de resultados preliminares de la Segunda Vuelta Presidencial, en donde salió como ganador José Antonio Kast.

    Al respecto, según detalló, de un total de 40.900 mesas receptoras de sufragio, se han escrutado 40.888, lo que representa el 99,97% del total de mesas establecidas.

    Así. y considerando los votos válidamente emitidos, es decir, aquellos que excluyen los sufragios nulos y en blanco, los resultados preliminares son los siguientes:

    Jeannette Jara registra 5.218.444 votos, equivalentes al 41,84%. Por otra parte, José Antonio Kast registró 7.254.850 votos, equivalentes al 58,16%.

    En cuanto al total de la votación, se registraron 783.001 votos nulos, lo que representa el 5,83%; 165.355 votos blancos, lo que representa el 1,23%.

    Con esto, da como resultado un total de votación de 13.421.650 sufragios.

    Haciendo un balance de la jornada electoral, Figueroa señaló que este domingo 14 “tuvimos una jornada electoral tranquila, con una masiva concurrencia a las urnas, con un proceso expedito y resultados que pudimos entregar tempranamente a la ciudadanía”.

    En cuanto a la participación, en esta segunda votación presidencial, con inscripción automática y voto obligatorio, participaron 13.370.958 electores a nivel nacional, lo que representa el 85,61% del padrón. En el exterior participaron 59.574 electores, lo que corresponde al 37,02% del padrón.

    En total, señaló, participaron de esta jornada electoral 13.430.532 personas, lo que corresponde al 85,12% del electorado.

    Junto con esto, Figueroa recordó que esta jornada de día lunes los miembros de los colegios escrutadores se reunirán a las 14 horas, y de su labor emanarán los resultados provisorios que serán publicados a más tardar el día jueves de esta semana.

    “Posteriormente, el Tribunal Calificador de Elecciones entregará los resultados definitivos de esta elección”, detalló. “Estos pasos son los que aseguran la fiabilidad y transparencia de nuestro sistema electoral y nos da confianza en los resultados y también en el trabajo de Servel”.

    Consultada sobre el proceso en sí y las próximas elecciones, indicó que este ciclo cierra en esta segunda votación presidencial y las próximas elecciones deberías celebrarse el año 2028, que corresponden las elecciones de los órganos regionales y locales, es decir, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Y luego, posteriormente ya el 2029, las elecciones presidenciales y parlamentarias.

    Por otra parte, y tras valorar positivamente cómo se llevó a cabo la jornada electoral, la presidenta del Consejo Directivo de Servel también destacó que gracias al voto obligatorio, en donde hay una inscripción automática en el padrón electoral, “ha incrementado mucho la participación electoral”.

    “No solamente es un 85% del padrón, sino que al ser el padrón de inscripción automática, el registro automático, eso implica que la gran mayoría de personas mayores de 18 años que cumplen con los requisitos están habilitadas para participar”, señaló.

    De esta forma, tuvimos una participación de más de 13 millones de personas en este proceso electoral.

    “La democracia se basa en la decisión de cada ciudadano y ciudadana y por tanto que aumente la participación es algo muy valorable”.

    Por mensaje de Lipigas en apoyo a Kast

    Consultada sobre el envío fuera de plazo de un mensaje por parte de Lipigas en apoyo a Kast, Figueroa explicó que recibieron múltiples denuncias de parte de los usuarios, y que esto por tanto está en investigación.

    “Probablemente, por ser propaganda fuera de plazo, eventualmente podrían haber sanciones que van entre las 20 y las 200 UTM, es decir, entre 1.400.000 y 14 millones de pesos aproximadamente”, señaló.

    Todo esto es muy preliminar, adviritó, ya que primero tienen que revisar el mérito de esas denuncias, y luego hacer la investigación.

    “Las investigaciones son reservadas para poder tener esos antecedentes y revisarlos como corresponde. En el caso de que hubiese infracción, ya viene un periodo posterior de definición de las multas”.

