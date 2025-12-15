Por qué ganó Kast: acapara más votante obligado y su mejor desempeño en el “voto Parisi”

Factor voto obligatorio

Esta es la primera elección presidencial desde 2013 con voto obligatorio, y el republicano José Antonio Kast fue el que logró acaparar la mayor cantidad de los 5 millones de votantes que antes no acudían a las urnas.

En el balotaje de 2021 la participación electoral fue del 55,60% del padrón, pues hubo 8.364.481 de votantes. En las elecciones de este domingo participó el 85,08% del padrón, ya que acudieron 13.424.291 a sufragar.

Bajo este escenario, si en 2021 Gabriel Boric obtuvo 4.619.222 votos en la segunda vuelta (55,87% del total); ahora Jeannette Jara (Unidad por Chile) consiguió unos 600 mil votos adicionales, sumando 5.215.899 (41,84%). En cambio, Kast prácticamente duplicó sus 3.648.987 votos de la segunda vuelta de 2021 (44,13%), pues esta vez totalizó 7.251.308 (58,16%).

Esta es, además, la votación más alta que ha logrado un presidente electo en la historia de Chile, superando el récord que anteriormente tenía el actual mandatario en número de votos absolutos.

Eso sí, no tiene el mayor porcentaje de respaldo en las urnas, porque Michelle Bachelet en 2013 alcanzó un 62,17%. De todas maneras, Kast se impuso por un margen de 16 puntos frente a Jara, en una contienda que terminó con 58,16% versus 41,84%.

Acaparó más “voto Parisi”

Los votos que logró el excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, en las elecciones presidenciales de primera vuelta, se transformaron en un botín preciado para los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta.

Es que Parisi fue la gran sorpresa del pasado 16 de noviembre tras posicionarse en el tercer lugar con el 19,71% de los sufragios, más de 2,5 millones de votos. La gran duda era hacia dónde se inclinaría su electorado.

Según la plataforma de big data electoral Decide Chile, de la empresa Unholster, Kast acaparó más de la mitad del votante Parisi.

De acuerdo al modelo que desarrollaron que estima cómo se redistribuyen los votantes de la primera vuelta 2025 entre los candidatos de la segunda, el 55% del voto Parisi se fue a Kast, mientras que un 34% se inclinó por Jara.

Ese análisis también concluye que Kast recibió la mayor parte del flujo de votos de los candidatos de derecha que resultaron derrotados en primera vuelta, ya que retuvo el 64% de los votos de Evelyn Matthei, y el 95% de los votantes de Johannes Kaiser.

En tanto, casi un 25% del votante de Matthei se fue a Jara, y otro 11% votó blanco, nulo, o no acudió a las urnas. En el caso de Parisi, estos últimos también fueron el 11%.

Se impuso en el tramo de 35 a 54 años

Unholster analizó el perfil del votante de Kast, de acuerdo a un modelo que caracteriza el electorado de cada candidato según género y tramo etario; y concluyó que el presidente electo se impuso en los votantes que tienen entre 35 y 54 años, tanto en hombres como mujeres, pero con mucha más fuerza entre los primeros.

Lo anterior, considerando que el 69,7% del electorado masculino de ese tramo etario lo respaldó, mientras que en el caso de las mujeres fueron el 61,9% en esas edades.

Kast en realidad se impuso frente a Jara en el electorado masculino de todas las edades. En el caso de los hombres mayores de 54 años consiguió un 60,3% de los votantes. Sin embargo, el 52,9% de las mujeres mayores de 54 años se inclinó por Jara.

Una tendencia similar se observó en los menores de 35 años. El 57,3% de los hombres de este grupo optó por Kast, mientras que el 51,4% de las mujeres de este tramo votó por Jara.

Ganó en todas las regiones del país

Solo Michelle Bachelet lo había conseguido en la segunda vuelta presidencial de 2013. José Antonio Kast se impuso a Jeannette Jara en las 16 regiones del país.

El mejor desempeño porcentual lo registró en el centro sur del país, con la región de Ñuble en el podio con 264.411 votos, esto equivale al 69,85% del total de votos válidamente emitidos. Luego se ubicó La Araucanía con 501.531 votos, esto es 68,92%. En tercer lugar se posicionó la región del Maule con 529.827 votos, equivalente al 66,08%. En tanto, en Los Lagos obtuvo 406.167 votos, un 65,26%.

Estas también fueron sus mejores regiones en 2021, y en la primera vuelta recién pasada, pero ahora logró ampliar su ventaja en todas.

Kast también consiguió ganar en las dos regiones más pobladas de Chile, en las que Boric logró un triunfo aplastante en 2021: la Región Metropolitana y Valparaíso. En la primera Kast sumó 2.568.041 votos (53,21%), mientras que en la segunda se quedó con 723.784 votos (54,16%).

A nivel comunal, la mejor performance de Kast en términos porcentuales estuvo en Colchane, ubicada en la región de Tarapacá, donde obtuvo exactamente mil votos, equivalente a 93,8%. El segundo lugar se lo llevó la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana, pues obtuvo 57.910 votos, esto es un 87,13%. Luego se posicionó Putre en la región de Arica y Parinacota, con 449 votos, o 85,69% del total.