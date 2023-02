Matthei entrega balance de recuperación de espacios públicos en la comuna de Providencia

Este jueves a primera hora, en el Parque Balmaceda, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, junto con la jefa del Departamento de Desarrollo Social comunal, Carolina Faúndez, realizaron un balance del trabajo de recuperación de espacios públicos que lleva adelante el municipio.

El plan ha considerado la restauración de diversos espacios público, limpieza de plazas y también repintar distintas instalaciones.

Además, ha considerado la reinserción de personas en situación de calle. De acuerdo a las cifras entregadas por el municipio, cuando inició el trabajo en 2017 había 268 personas en esa situación en 12 puntos de Providencia. Hoy hay alrededor de 50.

“Nos gustaría no tener ninguno, pero también la migración incontrolada no ayuda en absoluto a mantener nuestros espacios públicos libres de personas en situación de calle”, advirtió la jefa comunal.

Matthei aseguró que cuando llegó al municipio “decidimos que íbamos a tratar el tema en serio. Hemos venido trabajando en esto de manera muy seria, profesional, tratando a estas personas como seres humanos que son”. En esa línea, una de las primeras medidas que se implementó fue ver si tenían cédula de identidad y verificar si padecían alguna enfermedad.

“Muchos de ellos tienen patologías graves, sobre todo de salud mental y no hay dónde puedan ser llevados. Muchos de ellos son agresivos, hemos sufrido robos, agresiones a nuestros funcionarios, nos han robado a nosotros y a empresas que trabajan en el área verde y cableado”, relató Matthei, quien destacó que si bien el municipio no tiene facultad en esta materia, “la tiene la delegada presidencial”, “lo que hemos hecho todos estos años es ver cómo podemos irlos moviendo, pero con la voluntad de ellos, no contra su voluntad, no tenemos facultades para hacerlo contra su voluntad”.

Debido a esa falta de competencia, la alcaldesa indicó que el mecanismo utilizado por el municipio es el plan “Vivienda primero”. En éste, se inscribe a las personas para que puedan acceder a una casa, y así ir reduciendo la cantidad de personas que se encuentran en las calles de la comuna.

Al cierre del balance, la alcaldesa afirmó que “mucha gente quiere que los saquemos nomás, eso nosotros no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer, son personas muchas veces enfermas, con graves patologías”.

Agregó que “si nosotros los sacáramos -como muchos diputados lo piden- ellos mismos nos mandarían al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a acusarnos de que estamos violando los derechos humanos, los conocemos de sobra”.

Hace unos días, el diputado socialista Jaime Naranjo había criticado a la alcaldesa -a través de Twitter- por los campamentos en Providencia.

“Ayer pasé por el campamento ‘Evelyn Matthei’. Hay que comunicarle a la alcaldesa de esa comuna para que los conozca y visite”, escribió el parlamentario el 29 de enero. La publicación fue replicada por la jefa comunal, quien respondió: “sería ideal si ayuda o trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social en alguna ley que nos permita hacer algo. Los vecinos de muchas comunas lo agradecerían”.