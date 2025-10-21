SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Matthei refuerza su compromiso con la seguridad tras muerte de menor en Recoleta: “Nos indigna a todos los chilenos”

Esta jornada la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas se reunió con el Colegio Médico para recibir sus propuestas en materia de salud, manifestando que "hay mucha coindicencia" con el gremio.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Evelyn Matthei

La candidata a la presidencia de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, abordó esta jornada al fatal accidente que dejó a un niño de 10 años fallecido y otros cinco menores de edad lesionados, luego de que el conductor de un vehículo que huía tras un robo con intimidación colisionara contra un furgón escolar en el barrio Patronato, en Recoleta.

La candidata fue consultada sobre el tema tras sostener una reunión con el Colegio Médico de Chile (Colmed), en el marco de los Encuentros Presidenciales Colmed, espacio desde donde el gremio busca conocer las propuestas en salud de los distintos candidatos y, al mismo tiempo, entregar ideas desde el gremio para abordar los principales desafíos sanitarios para los próximos años.

Al respecto, Matthei manifestó que “todo Chile” está consternado con el fallecimiento.

“Siempre pueden haber accidentes graves, como este, pero cuando es producto de la delincuencia, yo creo que nos afecta y nos conmueve, pero, sobre todo, nos indigna a todos los chilenos”, señaló.

Y continuó: “Es obvio que aquí nosotros tenemos que cambiar totalmente la forma en la que vamos a tratar con los delincuentes”.

Asimismo, indicó que conocía personalmente a la directora del establecimiento, ya que había sido su jefa cuando ejerció como docente durante un año.

“Ella era la encargada de todo el departamento de matemáticas en el colegio José Agustín Alfonso, donde yo estaba, y ahora ella es la directora. Por lo tanto, nos llega mucho más. Yo no la he querido interrumpir a ella, pero me imagino que toda esa comunidad está consternada”, señaló.

En su eventual gobierno, añadió,“no hay nada que le vamos a poner más énfasis que a controlar la seguridad ciudadana. La delincuencia nos tiene a todos chatos”.

“Esto nos da para más. Voy a tener la mayor mano firme porque esta pérdida nos recuerda una vez más cómo nos está afectando, cómo país, esta delincuencia totalmente desatada, descontrolada”, sentenció.

Matthei recibe las propuestas del Colmed

En cuanto a la reunión que sostuvo la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas con el Colmed, la presidenta nacional del gremio, Anamaría Arriagada, destacó positivamente el encuentro, señalando que hay coincidencias con la candidata.

Esto, “en términos de la necesidad de fortalecer el sector público, también de eficientar los hospitales, de abrir de alguna manera el funcionamiento de los hospitales y también de los médicos a un compromiso también con una mayor productividad, pero a cambio de eso también contar con los recursos”.

Asimismo, apuntó que desde el gremio están “muy preocupado de la falta de recursos hospitalarios (...) cada año se hace más difícil porque atendemos población más envejecida, más compleja y tenemos una salud de primer mundo. No podemos hacerlo con hospitales funcionando a media máquina y que todos los años y una vez más este año enfrentan una falta de presupuesto”.

Así, reiteró el llamado del gremio para la discusión de presupuesto para que estén los recursos necesarios para el sector.

Asimismo, Matthei destacó que la reunión fue “muy buena”, felicitando a su vez al Colmed por las propuestas

“Nosotros ya la habíamos obviamente estudiado antes de venir acá, y hay mucha coincidencia”, afirmó. “Yo siempre señalo que cuando hay buena intención, que cuando realmente hay ganas de solucionar los problemas y cuando eso se pone por sobre cualquier consideración política, estoy segura que podemos llegar a acuerdos”.

“Estoy segura que vamos a poder hacer una gran diferencia si trabajamos todos juntos y no me cabe duda que vamos a trabajar todos juntos (...) hay muchos temas también que aquejan a los médicos, que nosotros hemos tomado nota, que tienen en la mayoría de los casos total razón. Y sobre todo, tenemos que programar mucho mejor cuál va a ser el financiamiento de los hospitales”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:NacionalEvelyn MattheiColmedColegio MédicoRecoleta

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras antecedente de Transelec: diputado Eric Aedo se abre a la idea de apoyar una acusación constitucional contra Pardow

Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas

Presidenta del FA reprocha nueva advertencia opositora de AC contra Pardow: “La responsabilidad política se asumió”

Tronic publica su nuevo disco Traspaso Generacional

Una noche de Thriller: Fiesta Kitsch celebrará Halloween en Club Hípico

Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe, revocando la condena en primera instancia

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

4.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

5.
Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

Tras antecedente de Transelec: diputado Eric Aedo se abre a la idea de apoyar una acusación constitucional contra Pardow
Chile

Tras antecedente de Transelec: diputado Eric Aedo se abre a la idea de apoyar una acusación constitucional contra Pardow

Presidenta del FA reprocha nueva advertencia opositora de AC contra Pardow: “La responsabilidad política se asumió”

Sujetos roban automóvil y balean en las piernas a adulto mayor y su hijo en Recoleta

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla
Negocios

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla

Gremio de la construcción espera cerrar el año con un alza de 19% en venta de viviendas

Moody’s: perspectiva negativa para metales básicos, pero el cobre mantiene sus fundamentos

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel
Tendencias

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)?

La potente reflexión de Claudio Bravo en medio de la crisis de la Roja: “El talento sin carácter no gana batallas”
El Deportivo

La potente reflexión de Claudio Bravo en medio de la crisis de la Roja: “El talento sin carácter no gana batallas”

La predicción de Carlos Bilardo sobre Marruecos que se cumplió en el Mundial Sub 20

En vivo: el Barcelona choca contra Olympiacos por la Champions League

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Tronic publica su nuevo disco Traspaso Generacional
Cultura y entretención

Tronic publica su nuevo disco Traspaso Generacional

Una noche de Thriller: Fiesta Kitsch celebrará Halloween en Club Hípico

Rubio presenta “Nuestra Canción”, una oda al amor que llega tras su sesión en Tiny Desk

Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas
Mundo

Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas

Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe, revocando la condena en primera instancia

Sanae Takaichi, la baterista y seguidora de Iron Maiden y Thatcher que se convirtió en la primera líder mujer de Japón

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales