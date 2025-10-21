Matthei refuerza su compromiso con la seguridad tras muerte de menor en Recoleta: “Nos indigna a todos los chilenos”

La candidata a la presidencia de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, abordó esta jornada al fatal accidente que dejó a un niño de 10 años fallecido y otros cinco menores de edad lesionados, luego de que el conductor de un vehículo que huía tras un robo con intimidación colisionara contra un furgón escolar en el barrio Patronato, en Recoleta.

La candidata fue consultada sobre el tema tras sostener una reunión con el Colegio Médico de Chile (Colmed), en el marco de los Encuentros Presidenciales Colmed, espacio desde donde el gremio busca conocer las propuestas en salud de los distintos candidatos y, al mismo tiempo, entregar ideas desde el gremio para abordar los principales desafíos sanitarios para los próximos años.

Al respecto, Matthei manifestó que “todo Chile” está consternado con el fallecimiento.

“Siempre pueden haber accidentes graves, como este, pero cuando es producto de la delincuencia, yo creo que nos afecta y nos conmueve, pero, sobre todo, nos indigna a todos los chilenos”, señaló.

Y continuó: “Es obvio que aquí nosotros tenemos que cambiar totalmente la forma en la que vamos a tratar con los delincuentes”.

Asimismo, indicó que conocía personalmente a la directora del establecimiento, ya que había sido su jefa cuando ejerció como docente durante un año.

“Ella era la encargada de todo el departamento de matemáticas en el colegio José Agustín Alfonso, donde yo estaba, y ahora ella es la directora. Por lo tanto, nos llega mucho más. Yo no la he querido interrumpir a ella, pero me imagino que toda esa comunidad está consternada”, señaló.

En su eventual gobierno, añadió,“no hay nada que le vamos a poner más énfasis que a controlar la seguridad ciudadana. La delincuencia nos tiene a todos chatos”.

“Esto nos da para más. Voy a tener la mayor mano firme porque esta pérdida nos recuerda una vez más cómo nos está afectando, cómo país, esta delincuencia totalmente desatada, descontrolada”, sentenció.

Matthei recibe las propuestas del Colmed

En cuanto a la reunión que sostuvo la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas con el Colmed, la presidenta nacional del gremio, Anamaría Arriagada, destacó positivamente el encuentro, señalando que hay coincidencias con la candidata.

Esto, “en términos de la necesidad de fortalecer el sector público, también de eficientar los hospitales, de abrir de alguna manera el funcionamiento de los hospitales y también de los médicos a un compromiso también con una mayor productividad, pero a cambio de eso también contar con los recursos”.

Asimismo, apuntó que desde el gremio están “muy preocupado de la falta de recursos hospitalarios (...) cada año se hace más difícil porque atendemos población más envejecida, más compleja y tenemos una salud de primer mundo. No podemos hacerlo con hospitales funcionando a media máquina y que todos los años y una vez más este año enfrentan una falta de presupuesto”.

Así, reiteró el llamado del gremio para la discusión de presupuesto para que estén los recursos necesarios para el sector.

Asimismo, Matthei destacó que la reunión fue “muy buena”, felicitando a su vez al Colmed por las propuestas

“Nosotros ya la habíamos obviamente estudiado antes de venir acá, y hay mucha coincidencia”, afirmó. “Yo siempre señalo que cuando hay buena intención, que cuando realmente hay ganas de solucionar los problemas y cuando eso se pone por sobre cualquier consideración política, estoy segura que podemos llegar a acuerdos”.

“Estoy segura que vamos a poder hacer una gran diferencia si trabajamos todos juntos y no me cabe duda que vamos a trabajar todos juntos (...) hay muchos temas también que aquejan a los médicos, que nosotros hemos tomado nota, que tienen en la mayoría de los casos total razón. Y sobre todo, tenemos que programar mucho mejor cuál va a ser el financiamiento de los hospitales”, concluyó.