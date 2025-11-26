BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Me parece una exageración absoluta”: Delpiano cuestiona llamado del gobernador de Arica para que Boric vaya a la frontera con Perú

    La ministra además señaló que "el presidente ha estado permanentemente preocupado de la frontera", y que intentará hablar con el gobernador cuando viaje a la zona.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Ministra Adriana Delpiano. Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    “Me parece una exageración absoluta”, con estas palabras la ministra de Defensa, Adriana Delpiano cuestionó los dichos del gobernador de Arica, Diego Paco (RN), quien solicitó que el Presidente Gabriel Boric se traslade a la frontera con Perú.

    Cabe recordar que el gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), reforzó el llamado que hizo el candidato republicano José Antonio Kast, luego de las medidas adoptadas por el país vecino en materia de seguridad y resguardo de la zona.

    Según señaló Delpiano “él como gobernador tiene también una responsabilidad sobre el territorio que gobierna”, añadiendo que en el lugar está “Carabineros, ahí está la Fuerza Aérea. Estamos trabajando absolutamente en conjunto y sobre todo hemos hecho un gran esfuerzo para tecnologizar nuestra mirada”.

    “El presidente ha estado permanentemente preocupado de la frontera, de los desplazamientos, etc. Ahora está en el sur. Entonces este llamado a que el presidente que venga a ver, tenemos, no sé, 5.400 kilómetros de costa en la cual pueden suceder cosas. Para eso están todas las personas, para eso estamos los ministros”, mencionó, apuntando que ella se trasladará próximamente a Arica.

    Es así como Delpiano expresó que “me parece una exageración del gobernador que venga el presidente a mirar cómo pasan tres personas o cuatro, porque además el paso de Chacalluta no es nuestro principal problema. El problema está más bien en Colchane”.

    “Yo voy a tratar de conversar también con el gobernador cuando vaya, pero me parece una exageración absoluta que donde hay un punto de problema tiene que ir directo al presidente de la República”, expresó la ministra, apuntando que “para eso tiene ministros, tiene subsecretarios, tiene la Fuerza Armada, tiene el EMCO, entonces me parece nada, un emplazamiento que no corresponde”.

    Más sobre:FronteraPerúAdriana DelpianoAricaGobernadorPresidente Gabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rincón defiende reunión de Frei con Kast: “Es muy importante lo que él ha hecho”

    Cuál es la capacidad militar de Venezuela en medio de las tensiones con EEUU

    Constanza Martínez cuestiona acercamiento Kast-Frei y afirma que Jara es la única candidatura que ofrece certezas democráticas

    Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos

    Latam y el resto de las aerolíneas ignoran amenazas de Venezuela y mantienen suspensión de vuelos

    La OTAN valora los avances para la paz en Ucrania y respalda los esfuerzos de Estados Unidos para el fin de la guerra

    Lo más leído

    1.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Kairat Almaty por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Kairat Almaty por la Champions League

    Temblor hoy, miércoles 26 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 26 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Kairat Almaty por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Kairat Almaty por la Champions League

    Rincón defiende reunión de Frei con Kast: “Es muy importante lo que él ha hecho”

    “Me parece una exageración absoluta”: Delpiano cuestiona llamado del gobernador de Arica para que Boric vaya a la frontera con Perú

    Latam y el resto de las aerolíneas ignoran amenazas de Venezuela y mantienen suspensión de vuelos
    Negocios

    Latam y el resto de las aerolíneas ignoran amenazas de Venezuela y mantienen suspensión de vuelos

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

    Cuál es la capacidad militar de Venezuela en medio de las tensiones con EEUU
    Tendencias

    Cuál es la capacidad militar de Venezuela en medio de las tensiones con EEUU

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre la primera muerte por gripe aviar en el mundo (y por qué debería preocuparnos)

    Mellizos, un fanático del FBI y tres top 120: la otra cara de la Serbia de Novak Djokovic que amenaza a Chile en la Copa Davis
    El Deportivo

    Mellizos, un fanático del FBI y tres top 120: la otra cara de la Serbia de Novak Djokovic que amenaza a Chile en la Copa Davis

    El momento más tenso de Chiqui Tapia: el listado de polémicas de la AFA que lo tienen en entredicho en Argentina

    De Santiago Morning a clasificar al Mundial: la historia de Ricardo Adé junto a Haití

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile
    Cultura y entretención

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile

    Los secretos de Secret LiveSet, la fiesta que recupera lugares impensados y cuyo recinto sólo se sabe 48 horas antes

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos
    Mundo

    Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos

    La OTAN valora los avances para la paz en Ucrania y respalda los esfuerzos de Estados Unidos para el fin de la guerra

    El Ejército de Israel anuncia una gran operación antiterrorista en el norte de Cisjordania

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?