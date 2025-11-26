“Me parece una exageración absoluta”: Delpiano cuestiona llamado del gobernador de Arica para que Boric vaya a la frontera con Perú

“Me parece una exageración absoluta”, con estas palabras la ministra de Defensa, Adriana Delpiano cuestionó los dichos del gobernador de Arica, Diego Paco (RN), quien solicitó que el Presidente Gabriel Boric se traslade a la frontera con Perú.

Cabe recordar que el gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), reforzó el llamado que hizo el candidato republicano José Antonio Kast, luego de las medidas adoptadas por el país vecino en materia de seguridad y resguardo de la zona.

Según señaló Delpiano “él como gobernador tiene también una responsabilidad sobre el territorio que gobierna”, añadiendo que en el lugar está “Carabineros, ahí está la Fuerza Aérea. Estamos trabajando absolutamente en conjunto y sobre todo hemos hecho un gran esfuerzo para tecnologizar nuestra mirada”.

“El presidente ha estado permanentemente preocupado de la frontera, de los desplazamientos, etc. Ahora está en el sur. Entonces este llamado a que el presidente que venga a ver, tenemos, no sé, 5.400 kilómetros de costa en la cual pueden suceder cosas. Para eso están todas las personas, para eso estamos los ministros”, mencionó, apuntando que ella se trasladará próximamente a Arica.

Es así como Delpiano expresó que “me parece una exageración del gobernador que venga el presidente a mirar cómo pasan tres personas o cuatro, porque además el paso de Chacalluta no es nuestro principal problema. El problema está más bien en Colchane”.

“Yo voy a tratar de conversar también con el gobernador cuando vaya, pero me parece una exageración absoluta que donde hay un punto de problema tiene que ir directo al presidente de la República”, expresó la ministra, apuntando que “para eso tiene ministros, tiene subsecretarios, tiene la Fuerza Armada, tiene el EMCO, entonces me parece nada, un emplazamiento que no corresponde”.