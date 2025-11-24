BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobernador de Arica llama a “reforzar la frontera” tras anuncio de Perú de despliegue militar antimigración y junto a Kast demanda la presencia de Boric

    El anuncio del presidente interino de Perú, José Jerí, generó fuertes reacciones en la oposición, desde donde llamaron al Mandatario a viajar a la frontera norte y "adoptar medidas en terreno". Desde el oficialismo, el senador Tomás de Rementería (PS) calificó los dichos del gobernador Diego Paco y del propio José Antonio Kast como una "alarma innecesaria y politizada".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Militarizar la frontera con Chile con el fin de impedir el ingreso de inmigrantes irregulares a Perú. La decisión anunciada recientemente por el presidente interino de Perú, José Jerí, generó una serie de reacciones en la oposición, desde donde han llamado al Presidente Gabriel Boric a adoptar medidas urgentes para regular el ingreso de extranjeros a territorio nacional por la frontera norte, además de exigir su presencia en la zona.

    Durante una visita a Tacna, este domingo, Jerí anunció que declarará en emergencia las fronteras del país con el fin de combatir el avance de la delincuencia. En concreto, informó que decretará tal estado en las 28 provincias que comparten límites con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, con el fin de que las Fuerzas Armadas apoyen en el resguardo en estos espacios limítrofes.

    Y ante esto, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), instó a Boric a trasladarse a la zona y adoptar medidas en terreno, para la protección de las fronteras nacionales.

    “Chile debe avanzar por dos caminos: el primero es fortalecer la frontera y el segundo es generar todos los desincentivos posibles para que las personas que ingresan de manera irregular no quieran venir a Chile ni permanecer en el país”, señaló la autoridad regional. Para esto, relevó la necesidad de contar con más tecnología y mayor presencia del Ejército en la zona, además de incrementar la coordinación intersectorial.

    “Quiero pedirle al presidente de la República, Gabriel Boric, que venga a la Región de Arica y Perinacota y que en terreno tome decisiones fundamentales para proteger nuestras fronteras, como por ejemplo, aumentar la tecnología en el Complejo Fronterizo Chacalluta, coordinación con los distintos servicios públicos que hoy día reguardan la seguridad y una coordinación y articulación más directa con el Ejército de Chile”, sostuvo Paco.

    Respecto del paso fronterizo que une ambas naciones, Paco fustigó que aún no comiencen la obra de modernización que, aseguró, “debía estar terminada el primer semestre de 2024”.

    Además, la autoridad destacó la necesidad de eliminar beneficios sociales para desalentar el ingreso de migrantes irregulares al país.

    Al respecto, sostuvo que se deben “generar todos los desincentivos posibles, como por ejemplo, eliminar el decreto de la (Junta Nacional de Jardines Infantiles) Junji, que actualmente da prioridad a hijos de inmigrantes en situación irregular en los jardines infantiles, por sobre los hijos de familias chilenas,junto con otros beneficios sociales en esa misma línea”

    “Nuestro país necesita orden y parte de ese orden implica asegurar que solo ingrese quien cumple con los requisitos establecidos”, indicó Paco, quien en octubre pasado se transformó en una de las autoridades de RN que entregaron su apoyo a José Antonio Kast, en desmedro de Evelyn Matthei, situación por lo que, en ese entonces, fue suspendida su militancia del partido.

    Kast demanda la presencia de Boric

    Las palabras del gobernador Diego Paco se suman a las del propio candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, quien aseguró esta jornada que la decisión adoptada por Perú responde a su promesa de campaña de expulsar de Chile a los inmigrantes regulares.

    Al respecto, indicó que tal anuncio “ya ha tenido efectos en países vecinos: Perú tomó una determinación y decretó un estado excepcional en su frontera porque había aumentado el flujo migratorio de salida de Chile, de personas que, con buen sentido, dicen ‘vamos a escuchar lo que está diciendo un eventual futuro Presidente de Chile, que nos está señalando que tenemos que tomar nuestras cosas y partir si alguna vez queremos volver a entrar a Chile de manera regular’.

    Agregó que “Perú tomó una decisión dentro de sus atribuciones legítimas y es probable que otros países puedan tomar una situación similar”, tras lo cual llamó a las autoridades de países vecinos a “actuar con responsabilidad” y otorgar facilidades de paso por sus territorios para que los extranjeros regresen a sus países de origen.

    Y, al igual que la autoridad regional, el republicano demandó la presencia de Boric en la zona.

    “También le quiero hacer un llamado al Presidente de la República (...) Hoy, frente a esta situación, es fundamental que el Presidente se haga cargo. Él está gobernando, él nos señaló que iba a gobernar hasta el último día”, sostuvo Kast.

    De Rementería (PS): “Alarma innecesaria y politizada”

    Tras los llamados desde la oposición, el senador socialista Tomás de Rementería ocupó sus redes sociales para rechazar lo que calificó como una acción politizada.

    “El llamado de Kast para que Boric se traslade a Arica es una alarma innecesaria y politizada”, sostuvo en su cuenta de X. “El decreto de Perú abarca TODAS sus fronteras (Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, no solo Chile ). Usar un asunto de Estado para crear pánico es irresponsable. ​La seguridad no es un show”, relevó.

    Más sobre:Políticafrontera nortegobernadorArica y ParinacotaDiego PacoPerúJosé Jerí

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow

    Difusión de contenido sexual sin consentimiento de mujeres aumenta un 444%: Ley Integral lo tipifica como delito

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Presupuesto 2026: Senado repone recursos para seguridad, pero rechaza montos para sitios de memoria y pase cultural

    Moody’s: “Transición energética de Chile se estancará sin una infraestructura de transmisión sólida y almacenamiento”

    Dueño de Fundamenta: “No vamos a aceptar se diga que Eco Egaña salió adelante por malas artes o influencias indebidas”

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    3.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    4.
    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    5.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow
    Chile

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Difusión de contenido sexual sin consentimiento de mujeres aumenta un 444%: Ley Integral lo tipifica como delito

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre
    Negocios

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Presupuesto 2026: Senado repone recursos para seguridad, pero rechaza montos para sitios de memoria y pase cultural

    Moody’s: “Transición energética de Chile se estancará sin una infraestructura de transmisión sólida y almacenamiento”

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Gabriel Suazo aborda la caída del Sevilla en el retorno de Alexis Sánchez y anticipa el clásico ante el Betis de Pellegrini
    El Deportivo

    Gabriel Suazo aborda la caída del Sevilla en el retorno de Alexis Sánchez y anticipa el clásico ante el Betis de Pellegrini

    Por agredir a un compañero: la insólita expulsión de jugador del Everton en su victoria ante el Manchester United

    Sevilla lamenta una derrota ante Espanyol en el regreso de Alexis Sánchez y la titularidad de Gabriel Suazo

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
    Cultura y entretención

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

    “Mentiroso” y “cínico”: Las críticas del vicepresidente Lara a Rodrigo Paz que complican el inicio del gobierno boliviano
    Mundo

    “Mentiroso” y “cínico”: Las críticas del vicepresidente Lara a Rodrigo Paz que complican el inicio del gobierno boliviano

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad