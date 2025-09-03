Médico de Viña del Mar imputado por abuso sexual a menor en la vía pública queda en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó prisión preventiva para el médico Cristián Skog, traumatólogo infantil imputado por delitos de abuso sexual en plena vía pública.

El profesional fue detenido el fin de semana, tras ser denunciado por la última de sus víctimas, una menor de 17 años, a la que habría atacado sexualmente en plena vía pública.

Desde la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Valparaíso señalaron en su momento que el modus operandi del sujeto consistía en trasladarse en un vehículo para abordar a menores de edad y abusar de ellos sexualmente.

La jornada de este miércoles el sujeto fue formalizado por ocho delitos, entre ellos abusos sexuales y ultraje a las buenas costumbres.

En la audiencia se expuso el caso de nueve víctimas, dos de ellas son menores de edad.

Al respecto, la fiscal de Viña del Mar Carolina Monsalve señaló que la defensa del imputado “pidió la suspensión del procedimiento por eventualmente una inimputabilidad del imputado, la que fue rechazada por el tribunal”.

En definitiva, el tribunal estableció 90 días para la investigación del caso.