Traumatólogo es detenido por abuso sexual por sorpresa: tiene dos denuncias con mismo modus operandi

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar amplió la detención del médico Cristian Skog, traumatólogo infantil, quien fue detenido por personal de Carabineros y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) acusado del delito de abuso sexual por sorpresa.

El sujeto fue denunciado por la última de sus víctimas, una menor de 17 años, que fue atacada sexualmente en plena vía pública. Según relataron las policías, el hombre detenido este pasado domingo, tiene dos denuncias en su contra.

La subprefecta Alejandra Cuevas, jefa Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Valparaíso, indicó que el modus operandi del sujeto era trasladarse en un vehículo para abordar a menores de edad y abusar de ellas sexualmente.

Por su parte, el fiscal de Viña del Mar, Gonzalo Inostroza, detalló que el delito es calificado como “ un abuso sexual por sorpresa, o sea, sorprender a alguien en la vía pública y realizar distintos actos de connotación sexual. Hay un registro de vídeo donde aparece el vehículo en el que se traslada al imputado y es el factor común con las otras investigaciones lo que debería permitir imputarle también las ocurrencias de los otros delitos”.

El persecutor reiteró que este tipo de delito consiste en abordar a alguien, ya sea en la vía pública o en algún otro lugar y “tocarla, manosearla, coloquialmente hablando, sin su consentimiento lo que genera el abordar por sorpresa una situación de imprevisión por parte de la víctima”.

Junto con ello, el fiscal Inostroza explicó que la ampliación de detención -de tres días- otorgada por el tribunal, se solicitó para realizar diligencias especiales como una entrevista videograbada al tratarse de una víctima menor de edad.

Además, de reunir los antecedentes de la denuncia anterior, donde también existe un registro de video. Asimismo, se sumará el levantamiento de cámaras del sector donde ocurrieron los hechos.