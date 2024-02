Megaincendios en la Quinta Región: jefe de la Defensa Nacional afirma que habría habido “planificación” en origen del fuego

“Es devastador, golpea mucho”, dijo hoy el Jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante de la Armada, Daniel Muñoz, respecto a los incendios que afectaron las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, en la Región de Valparaíso.

El uniformado se refirió a cómo se habrían originado las llamas, que hasta la mañana de este lunes, ha dejado 112 personas fallecidas: “Hay indicios, hasta lo que sabemos, en los orígenes de este megaincendio de un patrón de comportamiento que indica que hubo una planificación, algo orquestado y organizado”.

“Durante la noche se dieron varias denuncias de posibles amagos de incendio por desconocidos. Y tenemos la obligación, ante todas las denuncias, de ir. Y fuimos, con Carabineros y con personal militar. Sobrevolamos toda la noche con medios infrarrojos. Yo diría que la gran mayoría, por suerte, no generaron incendio. O sea, sí encontramos sospechosos en lugares abiertos, en forestas, etc. Y fuimos a los lugares y no había nada, por suerte”, comentó en radio ADN.

Ayer, el mismo Muñoz informó que se había detenido a dos personas “sospechosas” en las inmediaciones del Jardín Botánico de Viña del Mar. Dicho espacio fue arrasado casi en su totalidad producto de las llamas, donde además murieron cuatro personas, entre ellas, dos mujeres y dos menores de edad, de acuerdo al testimonio de familiares.

Esta mañana, el contraalmirante Muñoz señaló que, hasta ahora, son los únicos detenidos por su presunta participación en los incendios.

Toques de queda

Respecto al toque de queda, medida que ha regido desde el sábado en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, el uniformado señaló que esta se extenderá durante esta jornada.

Eso sí, no especificó la hora en que esta medida comenzaría a regir. “Voy a mantener toques de queda nocturnos, no tengo claro exactamente el horario, pero podría rondar entre las 22 horas y 5 de la mañana. Y el toque de queda diurno lo voy a evaluar en la medida en que logre tener el control de las grandes rutas de acceso a los lugares donde están las emergencias”.

El horario específico será entregado en las próximas horas, dijo.

Ayer, la medida se extendió desde las 18.00 a las 10.00 de este lunes.