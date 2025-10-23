SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Melo y fallo por SQM el 2026: “Aquí no es actuar con inteligencia artificial”

"Tenga presente que en la sentencia tienen que incorporarse todos los elementos de juicio que fueron considerados", afirmó la vocera del máximo tribunal.

José NavarretePor 
José Navarrete
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, abordó el plazo de 287 días que pasarán desde que se informó el veredicto absolutorio para los ocho acusados en el caso SQM hasta que se dé a conocer el fallo del 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

La investigación por el financiamiento ilegal a la política desde la empresa Soquimich se inició, como una arista del caso Penta, a fines de 2014. En abril de 2015 comenzaron las formalizaciones. La acusación se presentó en julio de 2018 y el juicio partió el 13 de febrero de 2023.

En una decisión de mayoría, las juezas María Teresa Barrientos Marabolí, Claudia Santos Silva y Carolina Paredes Arizaga, optaron por absolver a los acusados. Paredes votó en contra.

Y tras dar a conocer el veredicto, informaron que la audiencia de lectura de sentencia se fijó para el 5 de agosto de 2026.

Este jueves, en un punto de prensa en el marco de las Jornadas de Reflexión 2025 del máximo tribunal, en el hotel Marriott Santiago, la ministra Melo explicó que el fallo deberá fundamentar el resultado de un juicio que tuvo 560 sesiones.

“Yo no me he interiorizado de la causa, pero no es primera vez que una sentencia se demora en salir una cantidad de tiempo como esta. Tenga presente que en la sentencia tienen que incorporarse todos los elementos de juicio que fueron considerados. Y si en dos años y medio estuvieron testigos, peritos, documentos, etcétera, imagínese la jueza que va a tener que redactar eso”, comentó.

Melo indicó que la magistrada que redacte debe haber ya empezado con esa tarea y tendrá que fundamentar las razones para absolver, mientras el voto disidente también deberá estar justificado.

“Hay una serie de elementos. Aquí no es actuar con inteligencia artificial. O sea, tiene que sentarse y razonar. Y eso es lo que a nosotros nos obliga la ley", enfatizó la portavoz.

Por otro lado, la ministra vocera del máximo tribunal evitó hacer un pronunciamiento respecto al resultado del juicio y al reproche que hicieron las magistradas a la Fiscalía de Valparaíso respecto a la duración del proceso.

“Tenemos un Ministerio Público y después tenemos tribunales. Esa diferencia es importante. Sin perjuicio de ello, claro, ahora tenemos que esperar. Es un proceso que está en cierne. No sabemos cómo va a venir redactado el fallo. Claro, por supuesto, conocimos el veredicto. Y claro, es un tema llamativo y que va a llevar a muchos a criticar o alabar. Pero al respecto, nosotros no nos podemos pronunciar porque no sabemos si van a recurrir o va a haber alguna situación. Es un tema, por supuesto, que nos interesa. Y la filosofía del nuevo proceso penal es que sea una justicia rápida y oportuna”, expuso.

Melo reconoció que la Corte Suprema no ha tratado el asunto de la duración de juicios de esta envergadura.

“La verdad es que no hemos conversado el tema mayormente. Sí hay una preocupación, por supuesto, de los encargados de las materias penales y la corte en general respecto de cómo están funcionando sus tribunales. Y bueno, hay que pensar que los jueces también son seres humanos. No solamente les toca conocer estas causas, estos casos emblemáticos. Al día salen, se resuelven mil causas a nivel nacional”, puntualizó.

Más sobre:SQMPoder JudicialCorte SupremaMaría Soledad Melo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vallejo asiste en representación de Boric a funeral de menor fallecido en trágico accidente en Recoleta

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

Trump indulta al fundador de Binance, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo

La Corte Suprema finalmente da luz verde al polémico proyecto inmobiliario Las Salinas en Viña del Mar

Presidente de la Cámara contesta reproche de Gabriel Boric y llama a no mirar “la paja en el ojo ajeno”

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Vallejo asiste en representación de Boric a funeral de menor fallecido en trágico accidente en Recoleta
Chile

Vallejo asiste en representación de Boric a funeral de menor fallecido en trágico accidente en Recoleta

Presidente de la Cámara contesta reproche de Gabriel Boric y llama a no mirar “la paja en el ojo ajeno”

Melo y fallo por SQM el 2026: “Aquí no es actuar con inteligencia artificial”

Trump indulta al fundador de Binance, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo
Negocios

Trump indulta al fundador de Binance, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo

La Corte Suprema finalmente da luz verde al polémico proyecto inmobiliario Las Salinas en Viña del Mar

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Tendencias

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Team Chile lanza una serie de audiocuentos infantiles para acercar el deporte a los más pequeños
El Deportivo

Team Chile lanza una serie de audiocuentos infantiles para acercar el deporte a los más pequeños

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League

“Esto es Wembley”: cómo llega la cancha del Nacional para el duelo clave de la U tras los 18 partidos del Mundial Sub 20

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones
Cultura y entretención

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania
Mundo

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

La Unesco condena el robo en el Louvre y avisa de “graves consecuencias” ante el tráfico de bienes culturales

Ascienden a doce los muertos por la explosión de una fábrica militar en Rusia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales