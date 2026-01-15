Meteorología emite alerta por temperaturas extremas: máximas de hasta 36º en la Región Metropolitana y de O’Higgins

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la tarde de este jueves una alerta por un evento de altas temperaturas que afectará a las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

La causa de esta nueva ola de calor en el centro del país es la condición sinóptica conocida como Alta de Bolivia, un anticiclón de altura que ocurre en el verano.

El fenómeno se extenderá desde la madrugada del viernes 16 hasta la tarde del sábado 17 de enero, con temperaturas máximas que irán desde los 32º a los 36º.

Las zonas que se verán efectadas en ambas regiones son los sectores de la cordillera de la costa, los valles y la precordillera.

A continuación el detalle de las altas temperaturas:

Este fenómeno metereológico se califica como alerta porque posee un grado de severidad fuerte que puede generar riesgos en las personas.

Ante esto, la DMC llama a mantenerse informado de su evolución y a seguir las instrucciones de las autoridades para evitar riesgos innecesarios.