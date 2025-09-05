Metro cierra ocho estaciones de la L5 tras explosión en uno de sus trenes

Esta tarde, la empresa Metro de Santiago informó de la interrupción del servicio en la L5, tras el cierre de ocho estaciones del trazado que une Maipú con La Florida, debido a un procedimiento de bomberos.

El ferrocarril metropolitano, señaló a través de X, a las 20.09 horas, que la L5 solo operaba entre Plaza de Maipú a Ñuble.

Así, se cerraron las estaciones Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

De acuerdo a lo reportado por pasajeros, en la estación San Joaquín se registró una explosión en uno de los vagones de un tren, lo que motivó la evacuación de los usuarios. Lo anterior fue señalado por el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, desde donde despacharon ocho compañías.

Metro señaló que “un tren presentó una falla en estación San Joaquín, de la Línea 5. Bomberos tomó procedimiento y nuestro equipo de mantenimiento trabaja en la revisión”.

Desde la Red de Movilidad anunciaron que se reforzaron los recorridos que cubren la avenida Vicuña Mackenna, como 210, 210v, 210e y 213e.