Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras suspensión de varias estaciones

Tras cerca de una hora de presentar problemas, Metro de Santiago anunció que la Línea 1 restableció su funcionamiento habitual.

Esto, luego de que las estaciones U.L.A, República, Los Héroes y La Moneda de la Línea 1, se reportaran con su servicio suspendido desde las 6.30 am aproximadamente.

Debido a esta situación, desde Red anunciaron que en superficie operaban buses #ApoyoMetro paralelos a L1 entre Estación Central y Baquedano.⁣⁣⁣⁣⁣

Por otra parte, la ruta expresa de la Línea 2 se encuentra suspendida, por lo que presenta un retraso en su frecuencia habitual.