Metro inaugurará puertas de anden en estación San Pablo (Línea 1) el 2 de marzo

Metro de Santiago anunció esta mañana que para el 2 de marzo, el denominado “super lunes”, está previsto que comiencen a operar las puertas de andén San Pablo, en la Línea 1.

Se trata de la primera estación de la Línea 1 que contará con estas puertas insignes de las líneas 3 y 6. Se proyecta que en 2028 las 27 estaciones de la línea que recorre la Alameda cuenten con puertas de andén.

Adicional a la de San Pablo, se encuentran en instalación las puertas de la estación Neptuno. A esta le seguirá en los meses sucesivos la estación Pajaritos y otras cuatro estaciones durante 2026.

Durante la presentación de su plan de seguridad de 2026, en la estación que abre la Línea 1, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, explicó que el inicio de la operación de puertas de andén se enmarca en el despliegue para responder al aumento de la demanda en marzo.

“Estamos iniciando el año operacional con una reducción cercana al 12% en los tiempos de espera y un aumento del 14% en la oferta de transporte, con 24 trenes adicionales en circulación. Este esfuerzo permite mejorar la experiencia de viaje y preparar la red para el retorno masivo de usuarios”, destacó.