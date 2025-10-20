Metro normaliza servicio tras suspensión de una hora por corte de luz en la RM que afectó a más de 350 mil clientes

Metro de Santiago informó que toda la red está disponible luego del corte de suministro eléctrico que afectó a la Región Metropolitana y dejó con servicio suspendido a las líneas 4, 4A y 5.

Según la información compartida a través de su cuenta en X, la empresa de transporte reportó a las 15.54 horas del inicio de la falla como “un retraso en el servicio” por variación de tensión “externo”. Sin embargo, usuarios comenzaron a reportaron el problema unos minutos antes.

Posteriormente, anunciaron que Línea 5 se encontraba con servicio parcial, y las estaciones Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del sol, Monte Tabor, Las Parcelas, Laguna Sur, y Barracas, estaban cerradas.

Fue a las 16.20 horas que las líneas 4 y 4A reestablecieron el servicio, siendo normalizado. Además, publicaron el apoyo de buses Red, para la suspensión de Línea 5.

Fue a las 16.51 horas que reportaron que toda la red se encontraba operativa.

Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportaron que 377.397 clientes fueron afectados por el corte de suministro. Actualmente, a las 17.20 horas, señalan que se mantienen 355.411 clientes sin luz en la Región Metropolitana.

Según reportó el Coordinador Eléctrico Nacional, operador independiente del Sistema Eléctrico de Chile, y el Servicio Nacional de Respuesta y Prevención ante Desastres (Senapred) el problema de abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago se debe a una falla que afectó a las SSEE Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.

Esto apunta que comunas como Puente Alto, La Florida, La Pintana, La Granja, San Bernardo, San José de Maipo, Pirque, Ñuñoa, San Ramón, Colina, El Bosque, Huechuraba, San Joaquín, entre otras, se vieran afectadas por el corte de luz.