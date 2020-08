Milton Juica, expresidente de la Corte Suprema: “Los parlamentarios no tienen mucha idoneidad ni la moral como para censurar a los jueces”

“Raúl Mera es un muy buen ministro. Muy trabajador, muy instruido. Se maneja muy bien en muchos temas. Y me parece un despropósito que haya sido vetado por razones políticas” señaló el expresidente de la Corte Suprema Milton Juica.

Esto, luego de que el miércoles el Senado rechazara la nominación de Raúl Mera para integrar la Corte Suprema, en el cupo vacante de Hugo Dolmestch. La designación del gobierno necesitaba 29 votos a favor, pero finalmente solo contó con 28 respaldos y 14 rechazos.

La nominación de Mera estuvo marcada por cuestionamientos de algunos sectores por su fallo por el caso Los Queñes, en el que fueron absueltos funcionarios de Carabineros acusados de la muerte de los ex frentistas Cecilia Magni y Raúl Pellegrin en octubre de 1988.

Juica, quien vivió una situación similar en 1998, en entrevista con Pauta, se refirió al veto a Mera por parte del Senado. El exmagistrado fue cuestionado en su minuto, y vetado por el Senado, por uno de sus fallos: haber condenado a excarabineros por el Caso Degollados, en 1985.

Juica cuestiona que los jueces de la Suprema tengan que ser votados por el Parlamento, lo que comenzó a ser aplicado en 1998. “Me parece que fue un error, porque se cedió el poder que tiene el Presidente de la República para designar él a los ministros. Y esto pasa entonces a una cámara política que, lo que más le interesa, son las cuestiones políticas. Por lo tanto, ponen al medio a un magistrado y pasa que los magistrados son considerados no por su prestigio, calidad, idoneidad y talento, sino que de la manera en cómo han resuelto ciertas contingencias de carácter político. Eso es lo más grave, porque atenta directamente contra la independencia de los jueces”.

Consultado sobre de que manera este sistema afectaría la independencia judicial, dijo que ”en que se requiere que los jueces comulguen con ciertas ideas políticas para obtener una votación que le sea favorable. Como siempre lo he señalado, me parece nefasto el sistema. Porque en todas las oportunidades, y han sido varios los ministros que han sido rechazados por el Senado, no hay en ninguna parte un reproche respecto de la calidad jurídica, la idoneidad y moralidad. Simplemente, se refiere a cómo ha resuelto problemas de contingencia política. Y eso hace, en mi opinión, que el sistema no funcione. Por lo tanto, pierde mucha legitimidad y aterroriza a los jueces. Además, el magistrado tiene que ir a dar cuenta ante los parlamentarios y ellos no tienen mucha idoneidad ni calidad ni la moral como para censurar a los jueces”.

“Debe considerarse solo la calidad del magistrado para merecer un ascenso, pero no la manera en cómo resuelve los conflictos. Eso es muy dañino para la sociedad, para la seguridad jurídica y, naturalmente, para la paz pública. Porque, en rigor, la designación se transforma en una nominación más política que técnica, que es lo que correspondería. En mi caso, bien sabemos por qué me rechazó el Senado: fue simplemente por haber actuado, en mi opinión, de manera muy profesional al resolver un conflicto que afectó a la policía. Por eso me vetaron. Y tuve que esperar tres años para que se corrigiera esa injusticia que se cometió respecto de mi persona”, añadió.

Tras el rechazo de Mera, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó como una “experiencia amarga” lo ocurrido en el Senado y acusó que “muchos hicieron una campaña injusta” en contra de Mera. Además, dijo que resultaba “doloroso” constatar que el voto que faltó fue de su coalición. Esto, porque el senador RN Manuel José Ossandón no asistió a la votación y podría haber dado el voto que faltaba para que Mera fuera aprobado.

Ahora, el pleno de la Corte Suprema deberá definir con qué nombre llena la quina de postulantes que eligió marzo. Luego, el presidente Sebastián Piñera determinará quién es su nuevo candidato.