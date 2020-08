Ministro de justicia tras revés en en Senado por nominación de Raúl Mera para la Suprema: “Para mí ha sido una sorpresa amarga lo que ha pasado hoy”

Como “una experiencia muy amarga” calificó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el rechazo en el Senado de la nominación de Raúl Mera para ser ministro de la Corte Suprema.

Esto porque la postulación del gobierno no alcanzó -por un voto- el quórum requerido de 29 sufragios (el resultado fue 28 a favor y 14 en contra). Un resultado que se dio a pesar de que en el gobierno reconocieron que estaban comprometidos los votos oficialistas para aprobar la nominación, pero la ausencia del senador de RN, Manuel José Ossandón, cambió el tablero del Ejecutivo.

“Hoy hemos tenido una experiencia muy amarga a propósito de la propuesta de nombre para ministro de la Corte Suprema del juez Raúl Mera (...). Hay muchos que hicieron una campaña muy injusta en su contra, pero no obstante eso, estos senadores y senadoras (que votaron a favor) advirtieron que no sería justo no darle su apoyo. Y hubo un apoyo muy significativo de parlamentarios de oposición que quiero agradecer y reconocer”, indicó Larraín.

El titular de Justicia destacó en su declaración el hecho de que un parlamentario del oficialismo no votara, lo que impidió completar el quórum requerido.

“Lamentablemente el voto que faltó fue el voto de un senador de nuestra coalición. No tengo antecedentes de por qué eso haya ocurrido, pero resulta doloroso constatar esta situación. Esto es parte de la democracia, pero uno espera que cuando uno pierda se deba a razones justificadas y sólidas, y en esta no tengo explicación”, señaló. “Para mí ha sido una sorpresa amarga lo que ha pasado hoy”, complementó.

Para agregar que “aquí estuvieron los votos. Si hubiese estado el senador que faltó de nuestra coalición no estaríamos lamentando, sino celebrando el respaldo a alguien que merecía llegar a la Corte Suprema. Es muy lamentable lo que ha pasado”.

“Yo ayer hablé con los jefes de comité de Chile Vamos para averiguar en qué estado estaba la situación y la información que me entregaron es que tenían el 100% de los votos asegurados y comprometidos, por lo tanto, no hice un esfuerzo personal”, afirmó al ser consultado por sus gestiones para conseguir la nominación.

Y agregó que “las conversaciones las tuve con distintos senadores de la oposición que tenían dudas, interrogantes y era necesario esclarecerlas porque estas decisiones son muchas veces difíciles de tomar”.

Ahora lo que corresponde es que la Corte Suprema proponga un nuevo nombre para completar la quina de nominados para llegar al máximo tribunal (esto en reemplazo de Mera). Una vez que eso ocurra, el Presidente Sebastián Piñera debe elegir a un nuevo candidato que pasará por el escrutinio del Senado, donde para ser ratificado deberá conseguir los 29 votos.