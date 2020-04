“Seguridad, flexibilidad y equidad”: Mineduc detalla criterios que se emplearán para el retorno gradual a clases

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, entregó detalles de cuáles serán los criterios que se evaluarán para el retorno a clases, lo que aún no tiene una fecha definida.

Figueroa señaló que, junto al Ministerio de Salud, se está evaluando el retorno a clases bajo tres principios. Estos son: seguridad, flexibilidad y equidad.

“La seguridad de las familias y todos los miembros de toda la comunidad educativa es el eje principal del plan gradual del retorno gradual a clases”, sostuvo sobre el primer punto.

En esa línea, continuó con que la "flexibilidad se traduce fundamentalmente en una necesaria gradualidad para retornar a clases. Y flexibilidad para que cada establecimiento pueda adecuarse a ese plan de acuerdo a sus características y proyectos ".

Sobre el tercer eje sostuvo que la “equidad es fundamental para muchísimas familias por el espacio protector que la escuela les brinda. Y en ese sentido cumplidas las condiciones de seguridad y gradualidad no debemos olvidar que es también una necesidad de equidad entregarles a las familias la posibilidad de que puedan aprovechar el espacio protector que la escuela les entrega”.

Asimismo, expresó que este lunes 27 de abril, tras las dos semanas de vacaciones, los establecimientos “podrán impulsar sus proyectos de educación a distancia, contando además con el apoyo que el ministerio ha entregado”.

Consultado por sus dichos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde señaló que, cuando los estudiantes vuelvan a las aulas, esto no representará un “extremo riesgo” para los estudiantes, dijo: “No hice más que referirme a la evidencia científica que está disponible, que señal que los niños y jóvenes no son un principal factor de riesgo del coronavirus”.

En tanto, señaló que este lunes estará disponible el canal TV Educa Chile, señal que busca reforzar los contenidos educativos para los jóvenes, y que el sábado se conocerá su programación. La señala podrá verse en el canal 2.