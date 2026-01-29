Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

Esta jornada, el Ministerio de Salud (Minsal) informó que la empresa Sanulac Nutrición Chile reportó que, además de los productos afectados por la presencia de la toxina cereulida y que se encuentran retirando del mercado, también se incorpora a este listado de fórmulas infantiles afectados el producto Alula Gold 1 Premium en tarro de 400 g correspondiente al lote 8000003179 y con fecha de vencimiento 27-11-2026.

El pasado 22 de enero, el Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria de los productos marca Alula, por riesgo de contaminación por una toxina producida por el microorganismo Bacilus cereus y que está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos).

Debido a esta situación, aquellas personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se indica no consumirlos.

Por otra parte, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud.

El Minsal indica que ya realizaron las gestiones para la adopción de las medidas sanitarias respectivas, entre ellas, la prohibición de distribución y comercialización de los productos afectados.