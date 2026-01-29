SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    El pasado 22 de enero, el Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria de los productos marca Alula, por riesgo de contaminación por una toxina producida por el microorganismo Bacilus cereus.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Tendencias / La Tercera

    Esta jornada, el Ministerio de Salud (Minsal) informó que la empresa Sanulac Nutrición Chile reportó que, además de los productos afectados por la presencia de la toxina cereulida y que se encuentran retirando del mercado, también se incorpora a este listado de fórmulas infantiles afectados el producto Alula Gold 1 Premium en tarro de 400 g correspondiente al lote 8000003179 y con fecha de vencimiento 27-11-2026.

    El pasado 22 de enero, el Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria de los productos marca Alula, por riesgo de contaminación por una toxina producida por el microorganismo Bacilus cereus y que está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos).

    Debido a esta situación, aquellas personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se indica no consumirlos.

    Por otra parte, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud.

    El Minsal indica que ya realizaron las gestiones para la adopción de las medidas sanitarias respectivas, entre ellas, la prohibición de distribución y comercialización de los productos afectados.

    Más sobre:NacionalMinisterio de SaludSanulacAlerta sanitariaMinsal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    Pacto para presidir la Cámara: tentación de la derecha ahora amenaza con quebrar alianza de la antigua Concertación

    Abogado de Vivanco denuncia formalización arbitraria y solicita rechazar prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    2.
    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    3.
    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    4.
    Karen Thal ante la postergación de Sala Cuna: “El proyecto había logrado un equilibrio técnico difícil de conseguir”

    Karen Thal ante la postergación de Sala Cuna: “El proyecto había logrado un equilibrio técnico difícil de conseguir”

    5.
    Tras fracaso en caso Gatica, Chong logra confirmar condena contra carabinero por apremios ilegítimos a actriz en el 18-O

    Tras fracaso en caso Gatica, Chong logra confirmar condena contra carabinero por apremios ilegítimos a actriz en el 18-O

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar
    Chile

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago
    Negocios

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”

    Rendimiento deportivo y amenazas de la barra: los temores cruzados de la U antes del debut ante Audax Italiano

    Visita del COI y garantías estatales: la ruta de Santiago para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming
    Cultura y entretención

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”
    Mundo

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó