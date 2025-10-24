Ministerio Público presentará querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, confirmó este viernes la presentación de una querella de capítulos respecto al expersecutor Manuel Guerra, otrora jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

“Vamos a pedir no la formalización, porque eso no es lo que procede directamente, sino lo que se llama querella de capítulos. Esto es una solicitud que se hace a la Corte de Apelaciones para efectos de determinar si hay antecedentes o mérito suficiente para proceder luego a formalizar”, informó Carrera a CNN Chile.

La acción apunta a hacer efectiva la responsabilidad penal que el expersecutor tendría en presuntos delitos en los que habría incurrido en su cargo en el Ministerio Público.

Al ser declarados admisibles los capítulos de acusación, Carrera podría formalizar al expersecutor y solicitar medidas cautelares en su contra.

El fiscal regional investiga a Guerra desde agosto de 2024, por varios delitos de corrupción.

Cuando la Fiscalía Nacional informó sobre la apertura de esta indagatoria, se explicó que “la decisión se tomó luego de conocer el supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla Osorio sobre causas investigativas a cargo del Ministerio Publico, tales como el denominado caso Penta, el caso Dominga y el caso Exalmar, así como también en la causa penal seguida contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa Valenzuela”.

La indagatoria se vincula a chats de Guerra con Hermosilla que daban cuenta de aparentes coordinaciones del exfiscal con el abogado del llamado caso Audio, que se conocieron en reportajes de Ciper y The Clinic.

En entrevista con La Tercera hace unos meses, Guerra rechazó los cuestionamientos y negó haber tenido algún tipo de contacto indebido con funcionarios de la administración del expresidente Sebastián Piñera.

“Hasta el último día en la Fiscalía fui funcionario público, jamás funcionario de Piñera... yo más bien era opositor”, señaló.

Hace un año, en tanto, el Consejo de Defensa del Estado presentó contra el exfiscal una querella por los delitos de soborno, cohecho y revelación de secreto.