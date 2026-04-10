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    Ministra Chomali confirma que sigue “negociando” con Hacienda para afinar reducción de recorte fiscal en el Minsal

    La titular de Salud sostuvo que las conversaciones son directamente con el ministro Jorge Quiroz, “para mirar partida por partida, en las cosas que efectivamente se puede ahorrar y cosas que no se pueden ahorrar”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministra de Salud, May Chomali. Foto: captura Colmed

    La ministra de Salud (Minsal), May Chomali, confirmó que continúan las negociaciones con la cartera de Hacienda liderada por Jorge Quiroz para afinar la reducción del recorte fiscal en su cartera.

    Es que si bien la primera instrucción del jefe de la billetera fiscal fue que ante la estrechez fiscal que el gobierno dice haber encontrado, todos los ministerios deberían recortar un 3% su presupuesto, la exclusión de Seguridad abrió la puerta para que otras carteras se plantaran a negociar su situación, entre ellas Salud.

    La primera señal positiva para el Minsal la entregó a inicios de esta semana Benjamín Ahumada, asesor de la Subsecretaría de Redes, ante la Comisión de Salud del Senado. Ahí, deslizó el futuro del recorte de la cartera: “Estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para evaluar la posibilidad de acercarnos a un 2,5% de recorte", dijo.

    En diálogo con radio Universo, en esta jornada Chomali reafirmó que las conversaciones con Quiroz continúan,con el objetivo de que la reducción de recorte sea aún mayor. La idea no solo es disminuir el ajuste, sino también dar una señal clara de que la salud es un pilar fundamental y que, en ese contexto, no es recomendable recortar su presupuesto.

    “Nosotros estamos negociando para que no sea el 3%. Y estamos negociando, demostrando en cada una de las partidas, qué podemos hacer y los ahorros que no se pueden hacer. Hay ahorros que no se pueden hacer que tienen que ver en insumos, personal para la asistencia directa de pacientes, pero sí hay ahorros que se pueden hacer”, dijo.

    Y luego agregó: “Estamos negociando directamente con el ministro Quiroz, desde la Subsecretaría de Redes y de Salud Pública, para mirar partida por partida, en las cosas que efectivamente se puede ahorrar y cosas que no se pueden ahorrar”.

    La secretaria de Estado apuntó a ejemplos que a su juicio harían más eficiente la gestión en Salud. “Revisábamos que por el solo hecho de haber hecho una compra centralizada de un insumo, se había reducido el precio en un 37%. O sea, si nosotros somos capaces de copiar estos modelos que se han ido haciendo en forma aislada para todos los insumos, ya lo hacemos en medicamentos, en cerca del 80% de los medicamentos que se compran centralizadamente a través de la Cenabast, pero si somos capaces de generar ahorros en los insumos, estamos aumentando en un 30% nuestro presupuesto de insumos”.

    Asimismo, planteó que “si nosotros somos capaces de ser más eficientes en nuestros procesos administrativos, por ejemplo, el tema de los sumarios de licencias médicas y otros, de cual las personas que están sumariadas, están suspendidas, les estamos pagando el sueldo y además tenemos una persona contratada por meses, incluso por años, obviamente, no es una buena idea”.

    De acuerdo a la ministra, en su cartera hay programas “que el único gasto es el gasto administrativo, que le agrega cero valor a la atención de los pacientes. Estamos evaluando cada uno de esos programas para poder dimensionar el impacto que tiene en los pacientes. Hay algunos programas que estamos hablando junto con la Dipres (Dirección de Presupuesto) de que efectivamente no están agregando valor a la atención, o duplicados, que se hacen en un área del ministerio y en otra área del ministerio, y son las mismas atenciones. Y esas son cosas que estamos mirando desde el nivel central y conversando con cada uno de los servicios”.

    “Ese análisis estamos haciendo, vamos a hacer súper transparente. Voy a mencionar algunos otros ejemplos: horas extraordinarias, hay muchas áreas en personas que no tienen función crítica ni necesitan horas extraordinarias, de algunas áreas administrativas, o asignaciones que se pagan durante un período porque cumplen una función X, dejan de cumplir la función y se les sigue pagando la asignación”, detalló.

    Al ser consultada por su expectativa para la reducción de recorte final que pueda negociar, Chomali evitó dar un porcentaje, pero señaló: “El deseo de uno es siempre tener la mayor cantidad de recursos posibles. Pero también el deseo mío es que seamos más eficientes en usar esos recursos. Porque esos recursos no son míos, son de los pacientes. Ellos están poniendo su 7% de sus recursos y nosotros se los estamos administrando. Por lo tanto, tenemos un deber moral, un deber ético de hacer un uso adecuado de esos recursos”.

    Más sobre:May ChomaliJorge QuirozMinsalMinisterio de SaludMinisterio de HaciendaRecorte fiscal3%

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