Ministra Delpiano apunta a aristas que serán materia de investigación y revisión tras robo de fusiles en Regimiento Maipo

La ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, la tarde de este miércoles detalló las aristas que serán materia de investigación a raíz del robo ocurrido en la madrugada en el Regimiento Maipo, ubicado en Playa Ancha, Valparaíso.

En dicho ilícito, sujetos provistos con armas blancas irrumpieron en el recinto para golpear a los soldados de guardia y arrebatarles sus fusiles.

La secretaria de Estadio entregó esta información en un punto de prensa en la Escuela Naval Arturo Prat, en Valparaíso, tras participar del cambio de mando de la Armada.

Previamente, mediante sus redes sociales, la titular de Defensa había anunciado que se reunirá con los jefes de las Fuerzas Armadas para revisar los protocolos de seguridad.

“Esto nos preocupa, este es un tema que está en la justicia, tanto militar como civil, militar porque está dentro de un regimiento, y estamos viendo el día y hora para juntarnos, no solo con el Ejército sino con toda las ramas de las Fuerzas Armadas para ver cuál es la situación de custodia de cada uno de los lugares”, dijo a los medios.

La ministra Delpiano apuntó que “a lo largo de Chile hay muchísimos puestos militares, desde gobernaciones marítimas, regimientos, puestos de distintas naturaleza, y bueno, no estamos exentos de vivir una situación como esta".

Y luego reforzó: “Pero nos preocupa y creemos que hay que poner muchísima más atención a la custodia sobre todo un recinto militar”.

Fue en ese punto que la secretaria de Estado se refirió a uno de los puntos que serán materia de investigación: “Quiero decirlo enfáticamente, adentro de un regimiento se mete alguien a robar la persona tiene su arma de servicio y puede hacer uso de su arma de servicio. Eso no tiene restricción, después se investigará, pero la persona tiene esa facultad, por algo los dejan con esa tarea de custodiar. Aquí no se hizo uso, hay que ver, y eso lo investigará la policía cómo se dio la circunstancia para que eso no sucediera”.

Por otro lado, apuntó que una de las razones para revisar los protocolos junto a los jefes de las FF.AA “es justamente ver por qué no todos (los recintos) tienen el mismo sistema de custodia” y “ver cómo se refuerza aquello”.

Asimismo, sostuvo que una de las preocupaciones se centra en saber “si estos son hechos aislados o son hechos que tienen alguna connotación común, eso lo verá la justicia”.