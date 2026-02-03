Ministra Delpiano destaca nueva fase del Servicio Militar: “Lo que queremos es que no sea solo un deber”

La ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, destacó el inicio de una “nueva fase” para el Servicio Militar a partir de 2026, el cual considera cambios y mejoras destinadas a fortalecer la formación juvenil y contar con personal preparado para cumplir los requerimientos de nuestra Defensa Nacional.

“Fortalecer el Servicio Militar es robustecer nuestra Defensa, es una tarea de Estado. Por lo mismo, trabajamos junto al Ejército para implementar a contar de este 2026 una nueva fase del Servicio Militar”, anunció.

Esta nueva fase, sostuvo, tendrá “mayor flexibilidad, mayores oportunidades, mejores condiciones y un mayor ingreso mensual para nuestros conscriptos”, i

“ Lo que queremos es que el Servicio Militar no sea solo un deber y un aspecto clave de nuestra Defensa, sino que también se fortalezca como una oportunidad de desarrollo personal para nuestros jóvenes ”.

Actualmente el Servicio Militar es obligatorio para los hombres entre 18 y 24 años de edad y voluntario para las mujeres, y entre las novedades que implementarán a partir de este 2026 será la posibilidad de realizar un servicio militar “de verano”; la alternativa de iniciar el acuartelamiento en agosto y no sólo en abril; el incremento del ingreso mensual de los soldados conscriptos; el aumento de alternativas a elección de los soldados conscriptos para profundizar el desarrollo de competencias profesionales u orientadas a seguir una carrera militar; entre otras medidas.

Para este último punto, el Ejército y el Ministerio de Defensa firmaron convenios con Sofofa y Chile Valora, que se suman a otros ya existentes, para permitir que los jóvenes accedan a certificación de competencias, capacitación laboral, preparación para la PAES, cursos en centros de formación técnica estatales y programas del SENCE.

Sobre el ingreso mensual, aumentará en un 75% en relación con 2024. Así, los soldados conscriptos de primer año recibirán $230.165 mensuales, cifra que con asignación de zona puede llegar hasta $394.611. En el segundo año, el ingreso será de $242.496, con un máximo de $415.707 según corresponda.