Nacional

Ministra Delpiano informa de incremento de operaciones de control territorial de las Fuerzas Armadas en Macrozona Sur

La secretaria de Estado señaló que instruyó reforzar el trabajo conjunto con las policías y autoridades locales y que se realizó un Comité Policial Extaordinario.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Foto referencial.

La ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, informó sobre un incremento en las operaciones de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur por su instrucción tras las situaciones que se han desarrollado en la región.

La secretaria de Estado indicó que instruyó reforzar el trabajo conjunto con las policías y autoridades locales, esto al jefe del Estado Mayor Conjunto (s), el general de división Lionel Curti.

En sus redes, Delpiano compartió un comunicado en donde se informó que Curti se trasladó hasta la Región de La Araucanía para apoyar en los requerimientos de la Jefatura de la Defensa Nacional de la zona y plantear nuevas estrategias del despliegue territorial de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur.

“Junto al Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campusano y el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, general de brigada Alejandro Moreno, el jefe del Estado Mayor Conjunto (S) monitoreó y participó de los patrullajes en la ruta 5 sur demostrando el trabajo conjunto e interagencial entre las Fuerzas Armadas, y Carabineros”, se indicó en el escrito.

Junto con eso, se señaló que se realizó un Comité Policial Extraordinario en donde participaron las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, y la fiscalía regional.

“En la instancia, revisaron los dispositivos de seguridad, así como los protocolos de respuesta y reforzaron la coordinación operativa entre las distintas instituciones”, apuntaron en el documento.

El jefe del Estado Mayor Conjunto (S) Curti señaló que “existen varias tareas que como Estado Mayor Conjunto y conforme al mandato del Ministerio de Defensa Nacional y las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas, apoyamos a la Jefatura de la Defensa Nacional de la Araucanía en sus requerimientos”.

“De acuerdo con la evaluación que se realizó se implementó con el equipo de planificación del Ejército de Chile un incremento de las operaciones del control territorial relacionados con la seguridad de puntos críticos, patrullajes masivos e integración con medios aéreos y policiales”, agregó.

Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, general de brigada, Alejandro Moreno aseveró que “como Jefatura de la Defensa Nacional nos encontramos en un proceso permanente de evaluación de cada una de nuestras estrategias. La percepción de la seguridad es constante a nivel regional, no solo en los lugares más complejos, sino con todos nuestros medios junto a Carabineros de Chile, estamos presentes entregando seguridad a lo largo de esta región”.

