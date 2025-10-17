Ministra Delpiano tras pérdida de contacto con helicóptero: “Están todos los recursos necesarios desplegados”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió durante la noche del jueves a la desaparición de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile, con cuatro tripulantes en la región de Aysén, lamentando lo sucedido y que se están desplegando todos los recursos necesarios.

A través de sus redes sociales, es que la ministra señaló que “Según me informó CJ gral. del aire Hugo Rodríguez, están todos los recursos necesarios desplegados en la búsqueda”.

Delpiano además informó que a las tareas de búsqueda se sumará el Ejército, el cual dispuso de un equipo especial.

“Seguimos atentos y en permanente contacto con la FACH, esperamos tener noticias positivas de las labores de búsqueda”, concluyó la ministra.

Durante la tarde del jueves la Fuerza Aérea de Chile (FACH) informó que se perdió contacto con una aeronave institucional en el sector del refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.